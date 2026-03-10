Napadač Rijeke: Volio bih zaigrati protiv Hrvatske na SP-u, ali bit će teško

Podijeli :

Do početka Svjetskog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku ostalo je manje od 100 dana.

Hrvatsku reprezentaciju u skupini očekuju utakmice protiv Engleske, Paname i Gane. Vatreni će prvenstvo otvoriti 17. lipnja u Dallasu protiv Engleza, 24. lipnja igrat će protiv Paname u Torontu, dok će 27. lipnja u Philadelphiji odmjetiri snage s Ganom.

O susretima protiv Engleske i Gane za HRT govorio je napadač Rijeke Daniel Adu-Adjei, engleski nogometaš ganskih korijena koji je na Rujevicu stigao prošlog ljeta. Dotaknuo se i mogućnosti da u budućnosti zaigra za reprezentaciju Gane te otkrio za koga će navijati u dvoboju Engleske i Gane:

“Jako bih to volio, ali bit će teško jer Gana ima mnogo izvrsnih igrača. Ipak, to je nešto što doista žarko želim. Ne znam za koga ću navijati, možda ostanem neutralan. Nadam se neriješenom rezultatu. Teško je reći, pratit ću kako će se stvari razvijati.”

Dodao je i svoje viđenje odnosa snaga u skupini: “Obje su reprezentacije vrlo dobre. Engleska je možda malo kvalitetnija, no bit će neizvjesno sa sve tri momčadi. Mislim da nije lako prognozirati tko će od njih stići najdalje, sve su to jake reprezentacije, nisam siguran. Ovisit će i o sreći, tempiranju forme… Teško je sve to predvidjeti.”

Adu-Adjei se zatim osvrnuo na svoj dolazak na Kvarner te objasnio što ga je privuklo i zašto je odlučio karijeru nastaviti upravo u Rijeci:

“Svaki mladi igrač želi igrati, a vidio sam da je Rijeka uspješan klub. Osvojila je prvenstvo, stadion je lijep, navijači su strastveni i veselio sam se dolasku. Svakako, mladom igraču poput mene igranje u europskim natjecanjima velika je želja. Na takvim se utakmicama dodatno napreduje i to mi je također bilo uzbudljivo.”

Rijeku ovog četvrtka na Rujevici očekuje susret osmine finala Konferencijske lige protiv francuskog prvoligaša Strasbourga. Napadač riječkog sastava istaknuo je kako vjeruje u kvalitetu i snagu svoje momčadi u svim natjecanjima:

“Ovo je dobra momčad, ispisali smo povijest ovim rezultatom i moramo nastaviti snažno u svim natjecanjima. Veselim se novom izazovu već ovaj tjedan i nadam se da ćemo se do tada uspjeti odmoriti.”