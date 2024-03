Mudražija za SK: Livaja je bio neprofesionalan… Prijetnje? Hajdukovci su jaki na mrežama

Podijeli :

HNK Hajduk Split

Najbolji igrač 27. kola HNL-a bio je veznjak Lokomotive - Robert Mudražija. On je 'zagorčao' borbu za titulu Hajduku kada je na Poljudu dao dva gola za pobjedu svojih Lokosa 2:1.

Utakmica se odigrala u subotu, ali dojmovi su još uvijek prepozitivni za dvostrukog strijelca Roberta Mudražiju. Za Sport Klub otkrio je emocije.

“Osjećaj je izvanredan, ova je utakmica imala velik značaj, što za nas, što i za njih. Naravno da nije svakodnevica pobijediti i zabiti dva gola na Poljudu, tako da sam stvarno evo presretan zbog toga”, sav sretan javio nam se veznjak Lokomotive.

Hajduk je bez Mikanovića ostao već u 23. minuti utakmice. Mudražija nam je otkrio kako je vidio svoju momčad protiv Splićana.

“Čak smo mi i bolje izgledali do tog crvenog kartona 11 na 11 nego 10 na 11, ali mislim da je velik značaj za utakmicu imao taj crveni karton. Mislim da smo kasnije nakon tog uvodnog pritiska imali kontrolu igre i da smo bili malo mirniji mislim da bismo puno ranije završili utakmicu u našu korist.”

A ono što se nije znalo jest da je Mudražija cijeli tjedan zapravo bio ozlijeđen. Objasnio nam je da mu ‘ni na kraj pameti’ nije bilo da protiv Hajduka ne zaigra, a otkrio nam je i pozadinu svega što se događalo prije okršaja na Poljudu.

VEZANA VIJEST Blijedi Hajduk opet prosuo sve: Lokomotiva slavila na punom Poljudu!

“Dobio sam udarac u utakmici protiv Rudeša i gotovo cijeli tjedan nisam trenirao uopće, nisam mogao stati na nogu do srijede, imao sam tri hematoma u kvadricepsu i nisam mogao trčati ni ništa, ali eto polutrening u četvrtak i petak i uz tablete i sve… Na zagrijavanju na dan tekme nisam isto bio pravi, ali kad su krenule tablete djelovati nastupio sam i eto. U startu sam si rekao da nema šanse da propustim ovu utakmicu i tako sam i pristupio svemu i mislim da me nagradilo na kraju da sam zabio ta dva gola i odlučio tu utakmicu. Znao sam i da ide reprezentativna stanka i da ću se oporaviti i zaliječiti u idućih tjedan dana tako da mi je u glavi bilo samo da ne propustim ovu utakmicu.”

Ozbiljniju ozljedu Mudražija je imao na početku ove sezone kada je imao problema s ramenom. Peh je imao na samom debiju za Lokose u koje je došao iz Slaven Belupa prošlog ljeta. Krajem srpnja prošle godine protiv Istre je pao na rame i dva ga mjeseca nije bilo na terenu.

“Da, kad sam pao na rame i pokidao sve ligamente. Neobična nogometna ozljeda, ali eto. I dalje ima posljedica, ali nisam išao na operaciju nego sam ovako to liječio. Mislim da se koliko toliko tijelo priviklo i to je sport i igraš poluozlijeđen. Mislim da u nogometu nisi nikad 100 posto što se tiče zdravstvenog kartona, ali igraš i treniraš i ideš kroz to.”

Dogodila se i jedna sporna situacija na Poljudu nakon drugog gola Mudražije. Proslavio je gol pred navijačima Hajduka, a to je iznimno naljutilo napadača Marka Livaju. Zajedno s Mudražijom prokomentirali smo što se tu dogodilo i kako on gleda na tu situaciju.

“Mislim da se osjetio isprovociranim s mojim slavljem, ali ne znam otkad se to ne smije slaviti svoj gol pred 20.000 navijača koji su svi protiv tebe. Znamo kako je on slavio golove protiv Dinama i Rijeke. Očito se isprovocirao, ne znam zašto. Bilo je to neprofesionalno od njega. Ja se nisam dao isprovocirati, jedino mi nije bilo jasno što se ljuti na proslavu gola, ali okej. Nije da je bilo pogrdnih gestikulacija ili nešto, ali to je njegova stvar.”

A dobivao je nakon rušenja Hajduka Mudražija i prijetnje nezadovoljnih navijača. Ali, on to ne shvaća ozbiljno.

“To se zna da su Dalmatinci, ti hajdukovci jaki na društvenim mrežama, njihov lobij je veliki i mislim, to sve gledaš sa smiješkom, dobio sam dosta i ovih pozitivnih poruka. Tako da je bio miks svega, ali sve se to sa smiješkom isprati.”

Osim Mudražije, protiv Hajduka iskazao se ponovno odlični golman Lokosa, Nikola Čavlina. Njegov suigrač imao je samo riječi hvale za mladog reprezentativnog golmana.

“Pa naravno, mladi U-21 reprezentativac, ogroman potencijal. Još je ugovorom vezan za Dinamo, ako ga Dinamo vrati naravno da neće pogriješiti. Imati kapetana U-21 reprezentacije je velika stvar i za nas, u odličnoj je formi, isto tako i Šubarić koji čeka svoj red. I jedan i drugi su odlični i to sve zato tako i izgleda.”

Lokomotiva je ove godine upisala tek jedan poraz. I to protiv vodeće Rijeke koja ih je na Rujevici dobila 4:0. Mudražija nam je otkrio da je ključ takvog dobrog niza rezultata – zajedništvo koje vlada na Kajzerici.

“Bio je taj jedan poraz protiv Rijeke, da… Mislim da je to plod odličnih priprema i tog našeg zajedništva koje se stvorilo kroz te pripreme i pobjede i prolazak u Kupu. To je jedno lijepo zajedništvo. Mi se družimo svakodnevno i izvan terena i na terenu i to daje značaj i našim rezultatima. I trener Čabraja drži to sve na okupu i radi odličan posao. Taj spoj mladosti i iskustva, mislim da je to jednostavno pravi recept za uspjeh Lokomotive i to ove sezone još više dolazi na vidjelo.”

A ždrijeb je odlučio i kako će Lokosi na svom terenu dočekati Rijeku u polufinalu Kupa.

“Nama je samo bilo bitno da igramo doma na našem terenu u Kranjčevićevoj, tamo nitko nije siguran i nitko nije bolji od nas. Bit će lijepo da im se na neki način i osvetimo za ovaj jedan poraz koji imamo u ovom periodu tako da smo zadovoljni sa ždrijebom.”

Lokomotiva se trenutno nalazi na 4. mjestu HNL-a s tri boda ispred Osijeka.

“Upravo zato je ova utakmica imala veliki značaj jer smo znali da je Osijek kiksao i da ovom pobjedom prelazimo u neko vodstvo i sad je sve na nama. Najvažnije je da nastavimo u ovakvom ritmu. Naravno, da se ne uzdižemo, da budemo ponizni i da na kraju uzmemo tu Europu, bilo preko Kupa ili preko tog 4. mjesta.”

A kako Mudražija vidi borbu za vrh HNL-a?

“Mislim da je sve otvoreno, svatko ovisi sam o sebi. Došli su sad na tu bodovnu razliku da će doslovno nijanse odlučivati. Sad malo veću prednost imaju Rijeka i Dinamo, ali sve je otvoreno.”

Razgovor smo zaključili u pozitivnom tonu. Jer, 26-godišnjak se nema na što požaliti u ovom trenutku.

“Odlično se osjećam i u Zagrebu i u Lokomotivi, to se vidi i na mojim igrama koliko sam opušten i neopterećen. Jako sam zadovoljan s trenutnim stanjem stvari”, kazao nam je za kraj Mudražija.