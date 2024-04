Labrović: Straha nema, a Rijeka je na Rujevici favorit i protiv Dinama

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Rijeka je porazom od Lokomotive izgubila vodeću poziciju na prvenstvenoj ljestvici.

U posljednjem susretu 32. kola HNL-a nogometaši Lokomotive su kao domaćini u Kranjčevićevoj ulici svladali Rijeku 3:1 (2:0) te će iduće kolo na vrhu ljestvice, po prvi puta u sezoni, dočekati Dinamo.

Kapetan Rijeke Nediljko Labrović nakon susreta otkrio je razmišljanja.

“Nismo bili pravi. Događale su nam se greške koje dosad nisu, primjerice ti pogoci iz prekida. Ovu utakmicu treba što prije zaboraviti, izvući pouku i okrenuti se Dinamu.“

Iako ovo nitko u klubu nije očekivao, istaknuo je kako ih ovaj poraz neće poljuljati…

“Ne može (ih ovaj poraz poljuljati, op.a.). Karakterna smo momčad, znamo što je u igri i za što se borimo. Dođe loš dan i loša utakmica, ovo je bio jedan od tih dana.”

Na pitanje je li Rijeka izgledala lošije ove nedjelje ili protiv Slavena u prvom dijelu sezone kad su Farmaceuti slavili s 4:2 na Rujevici kratko je odgovorio:

“Teško je o tome govoriti. Bilo je nekih dobrih stvari, a koji je poraz lošiji… Poraz je poraz.“

Usprkos porazu, Rijeka i dalje ima sve u svojim rukama.

“Da, to je činjenica i to je misao kojom se vodimo do kraja sezone.”

Kaže da u momčadi strah ne postoji.

“Straha nema. Igramo svoju igru. Maksimalno respektiramo Dinamo, ali znamo koji je naš cilj.“

Pitali su ga i koje su najbolje strane Dinama.

“Glupo je o tome pričati, glava mi se nije ohladila od ovog poraza. Ne bih volio ništa unaprijed govoriti. Dobro ćemo se pripremiti i nešto će se i nas pitati.“

Ove nedjelje na Rujevici, tko je favorit – Dinamo ili Rijeka?

“Po meni je Rijeka na Rujevici uvijek favorit.“