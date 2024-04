Sopić nakon poraza od Lokomotive: ‘Nedjelja, 19:30, Rujevica, pa tko koga… Pao je i Lille na Rujevici, past će i Dinamo!’

Podijeli :

Rijeka je porazom od Lokomotive izgubila vodeću poziciju na prvenstvenoj ljestvici.

U posljednjem susretu 32. kola HNL-a nogometaši Lokomotive su kao domaćini u Kranjčevićevoj ulici svladali Rijeku 3-1 (2-0) te će iduće kolo na vrhu ljestvice, po prvi puta u sezoni, dočekati Dinamo.

Lokomotiva je dva pogotka postigla krajem prvog dijela, strijelci su bili Robert Mudražija u 37. i Marin Šotiček u 43. minuti. Na samom kraju, u 96. minuti, Šotiček se drugi put na ogledu upisao u strijelce. Jedini gol za Rijeku je dao Jorge Obregon u 67. minuti.

Trener Rijeke, Željko Sopić je čestitao Lokomotivi na pobjedi:

“Čestitam Lokomotivi. Trebali smo dobiti tri gola iz prekida, ali dobili smo dva, iz nečega što nas je krasilo ove sezone, a to su prekidi. Mudražija je dvaput ostao sam… Ovo naše prvo poluvrijeme nije bilo puno lošije od onog protiv Istre ili Gorice. U drugom smo pokušali nešto promijeniti, maksimalno smo se otvorili i oni su imali neke prilike, ali nije se lako vraćati nakon 2:0. Nemam nikakvog prigovora svojim igračima, u nedjelju nas čeka Dinamo i idemo ih dobiti kako bismo se vratili na prvo mjesto. To je to”, poručio je Sopić.

Istaknuo je što nije bilo dobro u današnjem nastupu njegove momčadi:

“U prvom poluvremenu su nam zabili tri gola iz tri prekida. Loše smo reagirali, možda su negdje imali i malo sreće, ali nije to do sreće. Imali smo prilike da se primaknemo na neriješen rezultat, nemam što prigovoriti igračima. Mislim da smo u prvom dijelu previše tražili zadnji pas, bili smo brzopleti i nismo dobro razigrali. Gubili smo 2:0 iz tri prekida, to se ne bi smjelo dogoditi.”

Komentirao je borbu za naslov s Dinamom:

“Nije ništa izgubljeno. Ovi dečki su dobili 15 do 17 utakmica i ne vidim tu nikakav problem. Dinamo će doći na Rujevici i ako pobijedi, zasluženo je prvak. Mi sad moramo dobiti na Rujevici i nemojmo se lagati da nam je bod danas bio neloš uz eventualnu pobjedu na Rujevici u derbiju. Gledali smo Dinamo protiv Varaždina, bili su puno bolji i na kraju skoro nisu pobijedili. Svatko se bori za nešto. Skupiti glave, nemam što prigovoriti igračima, jedino smo možda osjetili da su neki igrači komotno igrali utakmice prije ove. Ali, što reći bilo kome kad ne primiš toliko utakmica gol i onda primiš tri. Svaka serija dođe kraju. Ne vidim problem da ova ekipa dobije sve do kraja.”

Kratko je najavio nadolazeću utakmicu protiv zagrebačke momčadi koja bi mogla i odlučiti o naslovu prvaka:

“Mi ćemo napraviti sve da podignemo momčad i pobijedimo Dinamo. Ništa nije izgubljeno, imamo sve u svojim rukama, nedjelja 19.30 na Rujevici pa tko će koga. Vjerojatno bi pola medija i svi u Hrvatskoj bili sretni jer vjerojatno Dinamo lakše uđe u Ligu prvaka pa će netko lakše imati novce, simo, tamo… Nedjelja, 19.30, Rujevica i to je to! Morate doći na Rujevicu, zmajevo gnijezdo, Bruce Lee. Pao je Lille, past će i Dinamo.”

Dinamo je sada po prvi puta ove sezone preuzeo prvo mjesto sa 72 boda, dok Rijeka na drugom mjestu ima jedan manje.