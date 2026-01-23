Mourinho ‘bocnuo’ Arbelou: ‘Treneri koji ništa nisu napravili u karijeri vode velike klubove’

Champions League 23. sij 2026
Benfica i Real Madrid u srijedu od 21 sat igraju u Lisabonu utakmicu posljednjeg kola ligaške faze Lige prvaka. Real u susret ulazi kao trećeplasirana momčad na ljestvici, dok je Benfica na 29. mjestu i za plasman u doigravanje treba pobjedu.

Lisabonski klub vodi Jose Mourinho, bivši trener Reala, koji je uoči utakmice kritizirao aktualnog stratega Madriđana Alvara Arbelou. Portugalac smatra da je Arbeloa, bez iskustva vođenja seniorske momčadi, preuzeo jedan od najvećih klubova na svijetu nakon odlaska Xabija Alonsa.

Zanimljivo, Mourinho je Arbelou trenirao dok je ovaj još bio igrač Reala.

“Postoje ljudi koji nisu ništa napravili u svojoj trenerskoj karijeri, ali ipak vode velike klubove. Za mene je iznenađenje kad treneri bez iskustva dobiju priliku u velikim klubovima. Nekad prije sam vjerovao da su najboji treneri oni koji najviše pobjeđuju i osvajaju.

Nije to više slučaj. Najbolje prolaze oni koji stvore najbolji dojam o sebi. Neki treneri pokušaju nešto i ne uspiju. Onda kažu da su poginuli za svoje ideje. Ako pogineš za svoje ideje, onda si budala”, rekao je Mourinho.

Podsjetimo, Mourinho je Real Madrid vodio od 2010. do 2013. godine, a u tom razdoblju s klubom je osvojio naslov prvaka Španjolske te po jedan Kup kralja i španjolski superkup.

