Morata se vratio u Italiju

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Kapetan španjolske nogometne reprezentacije Alvaro Morata (31) napustio je redove madridskog Atletica i potpisao četverogodišnji ugovor s talijanskim doprvakom Milanom.

Financijski detalji transfera nisu objavljeni, no procjenjuje se kako je Milan platio odštetu od 13 milijuna eura.

Morata se tako vratio u Italiju nakon dvije godine jer je od 2020. do 2022. bio član Juventusa. Bio mu je to drugi “mandat” u torinskom klubu jer je crno-bijeli dres nosio i od 2014. do 2016.

Seniorsku karijeru Morata je započeo u madridskom Realu za koji je igrao od 2010. do 2014. te u sezoni 2016/17., a tijekom karijere je igrao i u Engleskoj, od 2017. do 2020. je bio član Chelseaja.

Prije pet dana Morata je kao kapetan za Španjolskom osvojio naslov europskog prvaka, a tijekom tog je natjecanja postigao jedan pogodak i to protiv Hrvatske. Dosada je tijekom karijere upisao 80 nastupa i 36 golova za Španjolsku.