Modriću se ovo nije dogodilo čak 11 godina, a protivnik je tada također bila Škotska

Podijeli :

xxMarinxFranovx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija danas u 18 sati igra utakmicu 3. kola skupine 1 elitnog dijela Lige nacija protiv Škotske. Momčad Zlatka Dalića, oslabljena neigranjem Matea Kovačića, suočit će se sa Škotima na stadionu Maksimir.

Posljednji put kada su se susreli, Hrvatska je ostvarila svoju prvu pobjedu protiv Škotske, kojom je izborila osminu finala Europskog prvenstva. Kapetan Luka Modrić tada je postigao spektakularan pogodak, jedan od najljepših u karijeri. Večeras će se ponovno suočiti, a Modrić će ponovno predvoditi Hrvatsku na Maksimiru.

U susret ulazimo s pobjedom protiv Poljske 1-0 i porazom od Portugala 2-1. Upravo nam reprezentacija predvođena Cristianom Ronaldom može pomoći jer u kasnijem terminu igra kod Poljske i eventualnom pobjedom dala bi nam šansu za odvojiti se na drugom mjestu skupine.

Hrvatska ulazi u susret sa Škotskom s određenim izazovima, jer Mateo Kovačić sigurno neće igrati, što je izborniku Zlatku Daliću donijelo dilemu kome ukazati povjerenje. Luka Modrić će tako prvi put u 11 godina odigrati službenu utakmicu bez podrške jednog od trojca – Ivan Rakitić, Mateo Kovačić ili Marcelo Brozović.

Prednost za početak utakmice imaju bratići Petar i Luka Sučić. Posljednji put kada Modrić nije igrao s nekim od njih bilo je 15. listopada 2013. pod vodstvom Igora Štimca, također protiv Škotske, kada je Hrvatska izgubila 2:0, a Štimac je smijenjen nakon tog poraza.

Kasnije je bio jedan susret kada je Modrić započeo bez Rakete, Kove ili Broza. Bio je to sudar s Francuskom u Ligi nacija u listopadu 2020., no u tom susretu Kovačić je ušao u igru u 46. minuti. Tu je i susret s Turskom (3-3) u studenom 2020. kada je Modrić ušao u 77. minuti, a niti jedan od trojca nije zaigrao, no ta utakmica bila je prijateljska.