Mijatović se vratio u posrnuli Partizan: ‘Jedva sam ga uvjerio’

Podijeli :

FK Partizan

Predrag Mijatović novi je član uprave beogradskog Partizana, potvrđeno je to nakon sjednice Skupštine.

Proslavljeni crnogorski napadač se nakon 31 godine vraća u klub koji ga je lansirao među zvijezde. Mijatović je svojevremeno bio i sportski direktor Real Madrida.

Dolazi u Partizan koji je u rezultatskim, ali i financijskim problemima. Klub je navodno u minusu većem od 60 milijuna eura. Partizan je ovog ljeta ispao iz sva tri europska natjecanja u pretkolima. U prvenstvu je nakon deset utakmica već 11 bodova iza aktualnog prvaka i lidera Crvene zvezde.

“Jedva sam ga uvjerio. Puno je razmišljao i na kraju rekao: ‘Partizan je u pitanju, sad je trenutak”, rekao je privremeni predsjednik Partizana Rasim Ljajić pa dodao:

“Suočavamo se s teškom financijskom i organizacijskom strukturom kluba i imamo pravnika koji će se baviti institucionalnim reformama. Prije svega želim zahvaliti Predragu Mijatoviću, ali i svima ostalima. Moram reći da sam razgovarao s desetinama, možda i stotinama ljudi iz sportskog sektora, ili javnosti, ali svi su rekli ‘podržavam, ali nemoj mene sad’. Peđa Mijatović kao bivši sportski direktor Real Madrida, se uhvatio u koštac sa nama u problemima koje Partizan ima”, rekao je Ljajić.

“Hvala vam na ukazanom povjerenju. Ova priča je skoro krenula, nismo ni slutili da ćemo biti ovdje, ali svjesni smo kakav nas posao čeka i koliko ćemo truda morati uložiti. Naša poruka je da uhvatit ćemo se u koštac sa svim problemima, a vama je poznato koji su to problemi. Rasim je rekao da ima mnogo stvari koje treba napraviti, a nama će za sve to trebati vremena. Bio bih najsretniji kada bih mogao reći da mam čarobni štapić u torbi, ali nemam. To je naša realna situacija. Kad netko odluči ući u nešto novo, onda obično sagleda realno stanje onoga čime se bavi. U nekoliko dana smo dobili informacije i još uvijek, nemajući puno vremena, susreli smo se s nekim stvarima koje su malo čudne. Potrebna nam je pozitivna energija, mislim na igrače, stručni stožer i nas. Trebaju nam navijači, lako je biti Partizanovac kada se osvajaju titule, treba sad biti uz klub”, rekao je Mijatović na predstavljanju.

Radit će iz Španjolske.

“Iskreno, ja još ne znam kako sam ovdje danas. Ali postaje sve jasnije. Dvaput smo se sreli, prekjučer smo donijeli tu odluku. Rekao sam sebi: je li moguće da si ovdje? Došao sam bez ikakvog interesa, jednostavno me zove nešto iznutra.”

Predrag Mijatović je u karijeri igrao za Budućnost, Partizan, Valenciju (128 utakmica, 68 golova), Fiorentinu, Levante i Reala Madrid u čijem je dresu od 1996. do 1999. nastupio 118 puta, zabio je 36 golova uz 24 asistencije. S Realom je 1998. godine osvojio Ligu prvaka.