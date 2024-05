Melnjak nakon povratka: ‘Presjekla nas je prva utakmica proljeća’

Podijeli :

HNK Hajduk Split

U utakmici protiv Gorice na Poljudu u predzadnjem kolu HNL-a Dario Melnjak ponovno se vratio na teren.

Hajduk je slavio 2:1, za vodstvo Gorice zabio je Gabriel Rukavina, da bi Hajduk preokrenuo golovima Trajkovskog i Pukštasa.

Nakon duge pauze zbog ozljede, s klupe je ušao Dario Melnjak.

“Svi su isti momci uz mene. Mislio sam da će biti drugačiji osjećaj, ali ovih 20 minuta je bilo par akcija, dobar osjećaj, pobjeda. Navijači svakoga podržavaju, lijepo je bilo doživjeti pljesak, volio bih da ovo bude novi početak”, rekao je Melnjak nakon povratka.

Zahvalio se liječničkoj službi.

“Moram zahvaliti Nikoli Šariću i Šimi Veršiću. Vodili su me od prvog dana, smirivali me kad sam ja želio nešto više, jačali kad bih ja malo potonuo. Super se radi, hvala im na tome, a puno je razloga zbog kojih se ovo sve dogodilo i što se događa. To je jedan od najvećih razloga zbog čega je ova sredina začarana već 20 godina, ali mislim da je tome došao kraj.”

Najavio je iduću sezonu.

“Nije bilo lova na rezultat, ali želio sam završiti oporavak u ovoj sezoni i krenuti u novu normalno. Nadam se da će tako biti i sljedećeg tjedna. Prvi dio oporavka bio je dobar, bio sam miran, ali nekako nas je presjekla prva utakmica proljeća. Sami smo tužni i razočarani, kako ne bi bili i ostali. Vjerujemo u novu energiju, da je u sljedećoj sezoni pred nama puno bolje razdoblje. Puno smo naučili u ove tri sezone.”