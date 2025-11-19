Meksički gradovi domaćini interkontinentalnih kvalifikacija za SP 2026.

Podijeli :

AP Photo/Jae C. Hong via Guliver

Meksički gradovi Guadalajara i Monterrey bit će domaćini interkontinentalnih kvalifikacija za SP 2026. koje će se održati u ožujku iduće godine, objavila je Međunarodna nogometna federacija (FIFA).

Na turniru koji će s održati od 23. do 31. ožujka u Guadalajari i Monterreyu nastupit će šest reprezentacija – Irak, DR Kongo, Bolivija, Nova Kaledonija, Jamajka i Surinam, a dvije reprezentacije izborit će vize za World Cup.

Reprezentacije će biti podijeljene na dva “mini-turnira” sa po dva polufinala i finala, a samo će pobjednici turnira izboriti plasman na SP 2026.

“Ovi kultni stadioni savršene su pozornice za ono što obećava uzbudljiv događaj ispunjen strašću, dramom i uzbuđenjem,” najavio je predsjednik FIFA-e Gianni Infantino.

“Ovaj playoff turnir nudi navijačima priliku da budu dio povijesnih utakmica u gradovima i na mjestima i prije glavnog događaja koji će započeti tri mjeseca kasnije diljem Kanade, Meksika i Sjedinjenih Država,” dodao je.

Ždrijeb za playoff turnir održat će se u sjedištu FIFA-e u Zurichu u Švicarskoj u četvrtak, zajedno s europskim playoffom.

U ovim meksičkim gradovima igrat će se i za vrijeme SP-a. Stadion Akron u Guadalajari ugostit će četiri utakmice grupne faze, a na stadionu BBVA u Monterreyju igrat će se tri utakmice grupne faze, kao i utakmica šesnaestine finala.