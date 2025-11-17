VIDEO / Emotivne scene: Legenda finskog nogometa oprostila se od igranja za reprezentaciju

Međunarodni nogomet 17. stu 202520:44 0 komentara

Teemu Pukki odigrao je svoju posljednju, 133. utakmicu za finsku reprezentaciju.

Riječ je o prijateljskom susretu s Andorom, u kojem je Finska slavila 4:0, a Pukki je postigao svoj posljednji, 43. gol za nacionalnu momčad te je u 68. minuti upisao asistenciju za treći pogodak.

U 72. minuti finska legenda je napustila teren uz ovacije svih prisutnih na stadionu, a nije mogla suzdržati ni suze.

Pukki je za Finsku debitirao 2009. godine, kao 19-godišnjak. Trenutno igra za HJK Helsinki, a tijekom karijere nosio je dresove Schalkea, Seville, Brøndbyja, Norwicha i Minnesote.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Međunarodni nogomet