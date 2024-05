Mbappe se žestoko posvađao s predsjednikom PSG-a pa mu poslao poruku

Podijeli :

AP Photo/Michel Euler via Guliver

Kylian Mbappe odlazi iz PSG-a, a prije toga žestoko se posvađao s predsjednikom PSG-a Nasserom Al-Khelaifijem.

Navodno je katarski milijarder zamjerio Mbappeu jer ga Francuz nije spomenuo u svom oproštajnom videu, koji je prije utakmice prikazan na velikom ekranu na stadionu u Parizu.

Kako navodi Le Parisien, izbila je žestoka svađa između Mbappea i Al-Khelaifija, koji ne razgovaraju otkako je Mbappe objavio da će na kraju sezone otići u Real. Dvojac se, prema pisanju Le Parisiena, zatvorio u prostoriju, iz koje se čula vika. “Tresli su se zidovi“, pišu Francuzi.

No, usprkos toj žestokoj svađi, na svečanosti na kojoj je proglašen najboljim igračem sezone francuske lige, Mbappe je zahvalio između ostalog i Al-Khelaifiju.

“Zahvaljujem se svim ljudima u klubu i predsjedniku. Nedostajat će mi. Ali, odlazim visoko uzdignute glave.”

Još uvijek odbija reći da odlazi u Real.

“Sve u svoje vrijeme. Za sada mogu samo reći da odlazim iz PSG-a. Što se tiče ostalog, još nije vrijeme za to. Moj otac želio je da uđem u povijest Ligue 1 prije nego što odem. Bilo je to dugo putovanje i sretan sam da sam to uspio ostvariti. Moje iduće poglavlje bit će jako uzbudljivo. Otkrit ću nove stvari i to me čini jako sretnim.”