Mbappe od malih nogu sanja da igra s Modrićem, odao ga je poster u sobi: ‘On je kapetan svih kapetana’

Podijeli :

Guliver Images

Viralni hit postala je fotografija na kojoj se Kylian Mbappe kao tinejdžer nalazi ispred postera Real Madrida, na kojem je i Luka Modrić.

Godinama kasnije, Modrić je jedan od najvećih veznjaka svih vremena, dok je Mbappe jedan od najboljih napadača i igrača na svijetu.

Fotografija, savršeno oslikava dugovječnost i neuništivost kapetana hrvatske reprezentacije i Real Madrida. Kad je nastala, dječak ispod postera bio je tek tinejdžer – danas je suigrač 39-godišnjeg Modrića, ikone kluba i rekordera po broju osvojenih trofeja (28).

A longevidade do Modric. pic.twitter.com/M6orgBUhmC — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) March 16, 2025

Mbappe je za Novu TV komentirao ovu simboličnu sliku:

“Zasluge za to idu samo njemu jer ja sam odrastao normalno. On je još tu, još uvijek je na najvećoj razini, još je na vrhu, još je u najboljem klubu na svijetu. On je kapetan svih kapetana, on je veliki čovjek. Veliki nogometaš, veliko ime i mislim da je najbolji mogući ambasador Hrvatske. Još igra na čudesnoj razini, veliko mi je zadovoljstvo imati ga uz sebe na terenu svaki dan.”

Suigrači iz Reala danas će biti suparnici u prvoj utakmici četvrtfinala Lige nacija, gdje će Hrvatska ugostiti Francusku od 20:45 na Poljudu. Na pitanje kakve je savjete dobio od Modrića nakon dolaska u Real, Mbappe je odgovorio:

“Nije stvar u savjetima, on je tip osobe od koje morate učiti gledajući. Gledati ih kako rade, kako treniraju, kako se oporavljaju nakon utakmica, kako drže intenzitet svakog dana na treningu i dodaju kvalitetu svojoj igri. Kako svake godine dodaje nešto novo svojoj igri.”

“Čovjek ima 39 godina i još uvijek igra na najvišoj razini, tako da ga je nevjerojatno gledati svaki dan jer neki ljudi ne trebaju pričati. Morate samo gledati i uživati jer on je jedan od najvećih svih vremena i neće igrati još 20 godina.” zaključio je Mbappe.