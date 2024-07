Mbappe nakon ispadanja: Ja nisam bio dobar, moj Euro je neuspjeh

“U nogometu si ili dobar ili nisi. Ja nisam bio dobar. Moj Euro je neuspjeh. Htio sam postati europski prvak, ali sada ranije odlazim na praznike. Dobro ću se odmoriti, to mi je potrebno kako bi se spremio za početak novog života. Čeka me puno toga”, rekao je Mbappe referirajući se na to što će idućeg tjedna biti predstavljen kao igrač Reala.

Novinari su ga pitali i treba li nešto mijenjati u reprezentaciji. Ovako je odgovorio:

“Nisam ja izbornik, to je pitanje za njega. Ne mogu doći ovdje i reći što se sve treba mijenjati. Ja trebam samo biti najbolja verzija sebe za suigrače. To je pitanje za izbornika.”