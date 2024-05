Pjaca će Euro u Njemačkoj dočekati kao novi igrač Dinama?!

Podijeli :

Nova TV

Ono o čemu se već dugo priča u kuloarima i što je imalo smisla od samog početka, čini se da će se sada i ostvariti. Marko Pjaca trebao bi ubrzo biti potvrđen kao novi/stari igrač Dinama

Marko Pjaca sve je bliže povratku u Maksimir! Priča se o njegovom dolasku u Dinamo već dugo, zna se i da je on vrlo zainteresiran i, kako doznaje Germanijak, posao bi uskoro mogao biti dogovoren. Kontakti između Dinama i Pjace postoje već neko vrijeme, u zadnje su se vrijeme intenzivirali, a sad kad je završila sezona, trebali bi postati i konkretni. Pjaca je, navodno, svima rekao da je Dinamo njegov prvi izbor.

Pjaca se pridružio pripremama reprezentacije, a detalji ga samo dijele od povratka u Maksimir. Ne bi trebalo previše čuditi da već ovog tjedna vidimo i službeni povratak u plavi dres.

Poznato je da njegova odštetna klauzula u Rijeci iznosi 1,5 milijuna eura, no, može se i ta svota spustiti. Naime, od tog iznosa polovica ide Pjaci (takav mu je ugovor s Rijekom), što znači da bi, ako se on odrekne dijela svog novca, odšteta mogla biti i manja. No, to su ti detalji, koji se još trebaju riješiti, uglavnom, za Pjacin dolazak u Dinamo svi su u Maksimiru dali zeleno svjetlo i taj bi se posao mogao brzo realizirati. Isto tako, jasno je i Pjaci, s obzirom na njegovu situaciju i te probleme, koje je imao u karijeri, da neće u Dinamu igrati baš svaku utakmicu, da neće biti ‘prva violina’, pogotovo ako ostane Bruno Petković, ali, nakon sezone povratka, u kojoj je oscilirao s formom, ipak se očekuje da bi Dinamu mogao pomoći. Pogotovo u europskim utakmicama.

Dinamo tu ne misli stati s kupovinama iz direktnog ‘rivala’ pa tako u Maksimiru razmišljaju i o jednom od stoperskog dvojca Rijeke, Stjepanu Radeljiću i Niki Galešiću. Plavi planiraju pojačati svoj obrambeni zid, a plan je svakako dovesti jednog od njih dvojice te osluškivati što će biti s Dejanom Lovrenom.