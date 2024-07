Marić o nizozemskom sucu: ‘Odluka UEFA-e dovoljno govori što misle o njemu’

Podijeli :

Nova TV

Prošlo je tjedan dana otkako je Hrvatska remizirala s Italijom (1-1) i izgubila šanse za prolazak na Europskom prvenstvu.

Nastup nizozemskog suca Dannyja Makkelieja i dalje je vruća tema. Sada se oglasio i Bruno Marić, bivši predsjednik HNS-ove Komisije nogometnih sudaca, koji je komentirao cijelu situaciju za Sportske novosti:

“O Nizozemcu sam sve rekao, a odluka UEFA-ine komisije da ga pošalje doma dovoljno govori što i oni misle o njemu i njegovu suđenju na toj utakmici”, započeo je Marić.

Produžio je susret Hrvatske osam minuta, a sada ga je UEFA potjerala s Eura

O statusu Hrvatske kod sudaca

“Pregrubo je reći da je naša momčad općenito imala loš status. Jer, suđenje protiv Španjolske i Albanije bilo je dobro, nismo mogli imati nikakve zamjerke. Ali, u dvoboju protiv Italije, Hrvatska je sigurno imala loš status kod nizozemskog arbitra”.

Suđenje na cijelom prvenstvu

“Načelno je, do utakmica posljednjeg kola po skupinama, suđenje bilo vrlo dobro, ne možemo biti nezadovoljni suđenjem u cjelini. Međutim, na nekim su se utakmicama dogodile neprihvatljive pogreške, više na terenu, nego u VAR sobi i nadam se da se to neće događati u daljnjem tijeku natjecanja. Suci bi trebali nastaviti suditi onako kako je to bilo na većini utakmica u prva dva kola”, zaključio je Marić.