Marca posvetila tekst Modriću: ‘Od zadnjeg u liniji do kapetana’

xBaguxBlancox via Guliver

Luka Modrić (38) je potpisao novi ugovor s Real Madridom, ostajući još jednu sezonu u klubu. Postat će kapetan momčadi nakon odlaska Nacha Fernandeza.

Španjolski sportski list Marca objavio je tekst pod naslovom “Modriću, kako si se promijenio”, a u podnaslovu stoji: “Od broja 19 do broja 10, od 0 do 6 Liga prvaka, od zadnjeg u liniji do kapetana, od ‘čudnog’ transfera do Zlatne lopte.” U tekstu se ističu dva ključna trenutka iz njegove karijere u Realu. Prvi trenutak je njegova prezentacija kao novog igrača 2012. godine, dok je stajao pokraj predsjednika Florentina Pereza i devet europskih titula. Drugi je nedavno potpisivanje novog ugovora, uz 15 europskih trofeja, gdje je Modrić bio ključni igrač.

Marca naglašava Modrićevu transformaciju od dolaska u Real kao 27-godišnjak do prekaljenog veterana na pragu 39. godine. U svom članku, Belen Martin piše kako je Modrić osvojio rekordnih 26 trofeja s Realom, a s odlaskom Nacha, Modrić će imati priliku postati apsolutni rekorder ako osvoje barem jedan trofej u sezoni 2024./2025. Već u kolovozu, kada Real i Atalanta igraju europski Superkup, Modrić može postati apsolutni rekorder.

Marca također podsjeća na Modrićeve individualne nagrade, uključujući Zlatnu loptu iz 2018. godine, te njegove uspjehe s hrvatskom reprezentacijom, poput drugog mjesta na Svjetskom prvenstvu 2018., trećeg mjesta 2022. i drugog mjesta u Ligi nacija 2023.

Zaključujući tekst, Marca hvali Modrićevu karijeru, ističući kako je njegova evolucija lekcija ustrajnosti i strasti prema nogometu, te zaključuje: “Modriću, kako si se promijenio!”