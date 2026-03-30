Majer pred Brazil: ‘To je možda jedna od naših najvećih prednosti, a nadam se da ću s Wolfsburgom spasiti sezonu’

AP Photo/Petr David Josek via Guliver

Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer rekao je u nedjelju da utakmica s Brazilom neće biti laka, ali da on i suigrači namjeravaju uživati u njoj.

“Osobno se osjećam spremno i odlično”, rekao je 28-godišnji vezni igrač u obraćanju medijima u američkom gradu Orlandu.

Hrvatska će ondje igrati s Brazilom u noći s utorka na srijedu, u 2 sata po hrvatskom vremenu, nakon što je na istom stadionu pobijedila Kolumbiju s 2:1.

“Sigurno da je Brazil zvučnije ime, po pojedincima i svemu. Ali i Kolumbija je isto dobra ekipa. Možda u nekim segmentima, timski, čak i bolja od Brazila, ali to ne mora ništa značiti”, izjavio je Majer.

“Tako da sigurno neće biti laka utakmica protiv Brazila. Ali idemo uživati u toj utakmici i pripremiti se što bolje za Svjetsko prvenstvo, i kroz tu utakmicu”, dodao je igrač njemačkog prvoligaša Wolfsburga.

Majer je za Hrvatsku odigrao 37 utakmica, među kojima je bila i ona protiv Brazila prije četiri godine u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Tada je Hrvatska prošla u polufinale boljim izvođenjem jedanaesteraca, nakon što je susret završio 1:1.

“Lijepo iskustvo, lijepa utakmica. Možda i najveća pobjeda u mojoj karijeri. Zapravo, definitivno je. I onda još sve one emocije nakon utakmice”, prisjetio se.

Majer trenutno provodi lijepe dane na okupljanju reprezentacije u SAD-u, za razliku od onoga što proživljava u Wolfsburgu.

“Jesu, da baš su lijepi dani. Nažalost, sezona je takva kava jest, nećemo bježati od toga. Sigurno je lijepo doći ovdje, u novo okruženje, biti sa svojim ljudima, uživati u lijepom vremenu, uvjetima… Ali vjerujem da ćemo u sedam utakmica koliko je ostalo u Bundesligi uspjeti spasiti sezonu”, rekao je.

Wolfsburg se nalazi na predzadnjem mjestu u njemačkom prvenstvu pa mu prijeti ispadanje. Majer je ove sezone upisao 25 nastupa uz tri asistencije i dva gola.

No, sada je usredotočen na Brazil. Sa suigračima je trenirao u 18 sati po lokalnom vremenu u trening kampu američkog prvoligaša Orlando Cityja.

Smatra da se odnos snaga Hrvatske i Brazila nije puno promijenio u odnosu na posljednju utakmicu u Katru.

“To je sve tu negdje. To su takve utakmice, u kojima igraš s najvećim ekipama. Detalji, sitnice, a ponekad i sreća znaju odlučivati u takvim utakmicama. Tako da će, vjerujem tako biti i ovog puta. S time što je sada ulog puno manji”, rekao je.

Majer je napomenuo da je Brazil jak, “pogotovo kada se pogledaju pojedinci”.

“Možda je i jedna od najjačih reprezentacija na svijetu. Pitanje je samo kako će ih (Carlo) Ancelotti uklopiti, kako će funkcionirati kao ekipa i hoće li se uspjeti pripremiti najbolje što mogu”, izjavio je.

Vjeruje da je dobra stvar što su uz igrači poput Luke Modrića, Ivana Perišića i njega dugo skupa.

“A to itekako utječe na igru reprezentacije, atmosferu. To je možda i jedna od naših najvećih prednosti”, napomenuo je.

Na pitanje ima li uzora među Brazilcima, u onim starijim generacijama, odgovorio je: “Ronaldinho je bio prvi zbog kojeg sam zavolio nogomet.”

“U to vrijeme kada je bio na svom vrhuncu i Kaká. A danas? Raphinha, kako igra, koliko se bori, kakvu kvalitetu ima. A s druge strane koliko radi za ekipu. Ima puno igrača koji su tako dobri, ali nitko ne radi toliko za ekipu kao on”, kazao je.

U Orlandu se na pripremama nalazi 26 igrača, a izbornik Zlatko Dalić najavio je povratak ozlijeđenih Joška Gvardiola i Matea Kovačića. Kada se oni vrate dvojica će morati ispasti s popisa putnika za Svjetsko prvenstvo.

“Iskreno, ne razmišljam previše o tome. Ja ću sve napraviti da budem na Svjetskom prvenstvu. Imam još sedam utakmica do kraja sezone i napravit ću sve da zaslužim poziv”, odgovorio je Majer.

Rekao je da ga motivira igranje, da budem što bolji, da zabija golove i da asistira.

“I da sam što češće na ovakvim događanjima, u reprezentaciji, pa jednog dana možda i u još većem klubu”, zaključio je.