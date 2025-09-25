Liverpoolov ‘wunderkind’ potpisao novi ugovor

Podijeli :

(Photo by Ryan Crockett/DeFodi Images)

Liverpool je u prvih pet kola Premier lige upisao pet pobjeda, a slavili su i u Ligi prvaka (Atletico Madrid) te u EFL Cupu (Southampton). Svoju ulogu u tome imao je i mladi, 17-godišnji, Rio Ngumoha koji je donio pobjedu Redsima na teškom gostovanju kod Newcastlea.

Ngumoha se ove sezone probio u ekipu Liverpoola, a Arne Slot, kao i mnogi u klubu, pokazuje da računa na njega. Englez se odužio tim važnim pogotkom protiv Newcastlea, a sada je za nagradu dobio i novi ugovor.

Prema talijanskom novinaru Fabriziju Romanu, Ngumoha je stavio potpis na ugovor koji će vrijediti do 2028. godine. To će mu biti i prvi profesionalni ugovor. Pretpostavlja se, ako bude pružao dobre partije, da će potpisati ubrzo i novi, poboljšani ugovor.

Liverpool sljedeću utakmicu igra protiv Crystal Palacea, jedinog kluba koji ih je uspio zaustaviti u novoj sezoni. Bilo je to u Community Shieldu gdje je londonski klub slavio boljim izvođenjem jedanaesteraca.