Livaja: Daliću se nisam javio, zvao me tri mjeseca nakon incidenta… S Petkovićem sam dobar

Napadač Hajduka dao je intervju u kojem se dotaknuo i svog odlaska iz hrvatske reprezentacije.

Livaja je priznao da sve više uživa u nogometu.

“Kako postajem sve stariji, sve više guštam u nogometu. Uvijek jedva čekam vikende i utakmice”, objasnio je u intervjuu za Dalmatinski portal.

Komentirao je i ima li Hajduk kadar koji je dovoljan za osvajanje titule.

“Smatram da nije, ali poznavajući trenera i njegov pristup prema igračima, mislim da možemo osvojiti naslov. Sve što smo napravili ove polusezone napravili smo zbog našeg zajedništva. Možda nemamo toliko kvalitete koliko bi ljudi očekivali, ali, ponavljam, sve smo napravili zbog našeg zajedništva i jakih treninga.”

Podijelio je i mišljenje o treneru Gennaru Gattusu.

“On je kao otac. Kada je nešto loše, on će ti to uvijek reći u lice, ništa ne skriva. Imamo dobru zezanciju, a kada se radi jako je ozbiljan. Prošao je velike klubove, osvojio je puno toga, opušten je lik i s njim se može pričati o svemu.”

Komentirao je i uvrede koje dobiva.

“Ne utječe, naviknuo sam. Igrao sam vanka, u Grčkoj, znam kako je to. Svjestan sam bio toga kad sam dolazio, meni je to sve normalno. Rivalstvo i je bit nogometa, neće te uvijek svatko voljeti, ali bitno je da to završi na toj utakmici i da poslije nje svatko ide dalje o svom poslu. Primjerice, ja sam dobar s Petkovićem i nemam ništa protiv da, ako nas dobiju, on pjeva sa svojim navijačima. Meni to nimalo ne smeta. Kad sve završi, mi ćemo i dalje ostati dobri.”

Incident na treningu Hrvatske u Rijeci?

“Nemam nikakav problem s tim da dođem u Rijeku, u Maksimir ili bilo gdje drugdje i da me se pljuca i svašta govori. Ipak, ako sam u reprezentaciji, to je onda nešto drugo. To nije bio trenutak za takve stvari, ali nema veze. “

Izbornik Hrvatske Zlatko Dalić rekao je da mu se Livaja nije javljao.

“Istina je, ali je zvao tek tri mjeseca nakon incidenta. Ne želim više o tome, bit će vremena.”

Povukao je i paralelu između igranja za Hajduk i Hrvatsku.

“Na obje stvari sam jako ponosan. Kada si iz Zagreba želiš igrati za Dinamo i reprezentaciju, kada si iz Splita za Hajduk i reprezentaciju. Te dvije stvari su najbitnije, a imao sam čast ispuniti obje. Osvojio sam brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu, za Hajduk odigrao preko 150 utakmica. Žao mi je što nisam došao ovdje i prije. Volim biti u ovom klubu, volim ovaj grad i stvarno sam ponosan što sam dio Hajduka koji je dao bezbroj velikih igrača. I čast mi je što sam s reprezentacijom osvojio broncu. I bolji igrači od mene nemaju tu medalju. “