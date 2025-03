Legendarni Mario Stanić nahvalio Zlatka Dalića kao nikad, a spomenuo je i spomenik: “To stvarno nije normalno!”

Podijeli :

Guliver Images

Uoči četvrtfinalnih utakmica Lige nacija između nogometnih reprezentacija Hrvatske i Francuske svoja razmišljanja, s naglaskom na izbornika Zlatka Dalića, za Sport Klub je podijelio legendarni Mario Stanić.

Prva utakmica između Hrvatske i Francuske igra se danas od 20.45 sati na rasprodanom Poljudu, a uzvrat je zakazan za nedjelju 23. ožujka u istom terminu u Parizu. Ulog je velik.

Kazao je za Sport Klub 52-godišnji Mario Stanić, bivši hrvatski reprezentativac koji je za Vatrene skupio 49 nastupa (sedam golova) te je bio jedan od važnijih igrača u pohodu na brončanu medalju na Svjetskom prvenstvu 1998. godine.

U povijesne knjige Stanić, koji je 1992. iz ratom zahvaćenog Sarajeva kao igrač Željezničara preselio na Maksimir u tadanju Croatiju (današnji Dinamo), ostat će upisan kao strijelac prvoga gola hrvatske reprezentacije u povijesti svjetskih prvenstava.

Stanić, koji trenutačno radi kao pomoćni trener u ukrajinskom Šahtaru, o okršajima protiv Francuske kratko nam je rekao:

„Mislim da nitko ne spava mirno kad igra protiv Hrvatske pa tako ni Francuzi. Znate, ona naša generacija iz 1998. – koja je bila izrazito kvalitetna i koja je bila karakterno jaka – niti jednom nije dobila Francuze! Čak bih dodao da niti jednom nismo blizu ni blizu jer smo bili u podređenoj ulozi. No, ova generacija to uspjela preokrenuti i oni su već dobili Francuze i znaju kako treba protiv njih. Četvrtfinale? To je par u kojem je sve moguće, ali ne zato što ja previše vjerujem u našu kvalitetu ili ne vjerujem u Francuze, nego je Hrvatska takva vrsta protivnika. Pogotovo na punom Poljudu.“

Što je tajna uspjeha ove generacije?

„Prvo moram reći kako ova generacija, kad ne igra utakmice koje imaju tzv. kvalifikacijski ritam i ne igra se na duge staze, može biti jako moćna. Odgovara im kad se igra nokaut faza ili ovako kad se igra u nekoliko dana dvije utakmice. E tu smo izrazito dobri. No, kad su u pitanju kvalifikacije onda ponekad znamo sami sebi zagorčati život. No, kako god se okrene ova Hrvatska ima svoj gard, svoj stav i baš u svim nogometnim aspektima može igrati sa svakim i dobiti baš svakoga na svijetu. Uoči ovih utakmica definitivno sam pozitivan, ali to je sport, to je nogomet… Sve je moguće.“

Posebna priča ove generacije je izbornik Zlatko Dalić koji je na klupu sjeo 2017. i uspio je odvesti Hrvatsku na Svjetsko prvenstvu u Rusiji gdje su Luka Modrić i društvo stigli do finala. Na sljedećem Svjetskom prvenstvu, četiri godine kasnije, osvaja s Hrvatskom brončanu medalju. Tu je i finale UEFA Lige nacija i poraz od Španjolske nakon izvođenja jedanaesteraca. Čudesan niz i pitanje je gdje će stati?

„To je ljepota nogometa i ljepota sporta općenito. Znate, kad pomisliš da si došao do neke određene razine, da je to nemoguće stići, dođe netko i demantira te. I ništa ljepše od toga nema! I nakon Zlatka Dalića doći će netko tko će biti bolji od njega, a on je s trona skinuo legendarnog Ćiru Blaževića. Što želim reći? Kod nas je uvijek problem u nekom očekivanju. Ukratko, kod nas je problematika što se visoko podigla ljestvica očekivanja. Ja iskreno mislim da je ovo sve nadrealno. Znate, da mi je netko rekao da ćemo na prošla dva Svjetska prvenstva biti drugi i treći, malo tko bi povjerovao u takav scenarij. Ja to ne bi pomislio ni u najluđim snovima! No, za sve ono što je Zlatko Dalić uspio napraviti, skidamo mu svi kapu do poda.“

Koja je tajna njegova uspjeha. Neki kažu da se našao u pravo vrijeme na pravom mjestu s jednom posebnom generacijom?

„Kako, zbog čega, zašto… To je ipak pitanje za njega i ja na to ne mogu odgovarati jer je definitivno čovjek jedini i mjerodavan koji može dati odgovore na takva pitanja. Koliko je tu sitnih detalja nužno, koliko je tu bio splet različitih okolnosti.. No, to ono što je bitno jest da je polučio rezultate kakve nitko do sad nije i da je zaslužio kredibilitet u svakom kontekstu. Mi kao narod često znamo umanjiti vrijednosti naših ljudi, naših stručnjaka, a s druge strane imamo puno blaži stav prema nekim stranim trenerima i stručnjacima. Zašto je to tako ne znam, možda je to nekakav utjecaj kulture u kojoj živimo i okoline u kojoj odrastamo. No, da završim, kad pogledaš unazad deset godina Zlatko Dalić zaslužuje spomenik, trg, ulicu, što god mu se može ponuditi.“

Navijači Hrvatske isto tako misle da da spomenik zaslužio i Luka Modrić koji će u rujnu proslaviti 40. rođendan, ali još uvijek igra na visokoj razini. Je li vas to iznenadilo?

“Zaslužio je spomenik Luka Modrić, ali zaslužila je i Janica Kostelić! I mnogi drugi velikani hrvatskog sporta. Bogu hvala, mi smo takav narod koji je u odnosu na sve druge djelatnosti možda i 30 % uspješniji u sportu. Da je obratno, Hrvatska bi bila razvijenija od Švicarske! No, često znam reći kako su sportaši nedvojbeno najbolji ambasadori. To se zvuči kao floskula, ali definitivno je tako, bilo da je riječ o individualnom sportu ili kolektivnom. Naravno, nogomet je uvijek u fokusu jer je rasprostranjen u cijelom svijetu. I zato kažem, stvarno nije normalno kad pogledaš rezultate koje je ostvarila Hrvatska po pitanju nogometa. To nije normalno i točka! A to što svi mi uvijek imamo prevelika očekivanja, što smo se razmazili, previše podignuli tu ljestvicu, to je sad neka druga tematika“, završio je Stanić.