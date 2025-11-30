Legendarni Brazilac uputio žestoku kritiku Yamalu: ‘Ne može ponavljati uvijek iste poteze, lako ga je zaustaviti’

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Legendarni Brazilac Rivaldo uputio je oštru kritiku Barceloninoj zvijezdi Lamineu Yamalu nakon poraza 3:0 od Chelseaja u Ligi prvaka.

Prema njegovim riječima, Yamal tijekom susreta praktički nije utjecao na igru i ne iskorištava svoj veliki potencijal, što protivnici znaju prepoznati i iskoristiti.

“Lamine protiv Chelseaja nije bio uspješan jer su ga dobro čuvali. U takvim slučajevima smatram da mora imati više opcija u igri, više raznolikosti. Ne može samo igrati na desnoj strani i ponavljati uvijek iste poteze. Za vještine koje ima, to je premalo za njega”, rekao je Rivaldo pa dodao:

“Kada se suoči s defanzivcem koji ga dobro poznaje, kao što je to bio slučaj protiv Chelseaja, lako ga je zaustaviti.”

Podsjetimo, Lamine Yamal je prošle sezone, sa samo 18 godina, završio drugi u izboru za najboljeg nogometaša svijeta, iza Ousmanea Dembelea. Iako brojke ove sezone i dalje izgledaju impresivno – sedam golova i devet asistencija u 14 nastupa – čini se da Yamal možda neće ponoviti uspjeh iz prošle sezone.

Rivaldo je u Barceloni proveo pet sezona, od 1997. do 2002., a 1999. proglašen je najboljim igračem svijeta. Tijekom tog razdoblja osvojio je dva naslova prvaka Španjolske, a ukupno je za klub odigrao 235 utakmica, zabio 130 golova i upisao 49 asistencija.