Legenda Man. Uniteda stala u obranu Trenta: ‘On ne radi probleme kao Salah’

xPaulxPhelanx via Guliver

Legenda Manchester Uniteda Dwight Yorke kritizirao je Jamieja Carraghera, ali i sve ostale, koji previše pričaju o Trentu Alexander-Arnoldu. Ima i poruku za sve Trentove kritičare.

Ostanak (ili odlazak) Liverpoolovog trojca na kraju ove sezone jedna je od glavnih tema u nogometu ove sezone. I nema tko o tome nije govorio. Dwight Yorke smatra da Trent Alexander-Arnold ne duguje Liverpoolu ništa u smislu lojalnosti o kojoj najviše priča Jamie Carragher.

„Ne razumijem zašto su se mediji toliko okomili na Trenta. On ne stvara nikakvu frku oko svog ugovora kao što to radi Mohamed Salah.“

„Likovi poput Jamieja Carraghera pričaju gluposti. Možda zato što nikad nitko nije došao po Carraghera, pa ne može razumjeti situaciju u kojoj se nalazi Trent“, rekao je Yorke.

I tu nije stao.

„Alexander-Arnold sada ima mogućnost izbora. Liverpoolova je greška što se došlo do situacije u kojoj će on moći otići bez odštete. On će donijeti odluku na kraju sezone. Njemu ta opcija da bira nije oduzeta. Ali, ako klub sada odluči da ga proda za recimo 20 milijuna – to je onda odluka kluba, a ne odluka igrača. To nema nikakve veze s igračem. Na klubu je da odbije ponudu ako je ima“, rekao je Yorke i zaključio:

„Pričaju da bi Trent trebao biti lojalan klubu. Doći će vrijeme kad će ostarjeti i klub će ga se tada riješiti. Kao i svih prije njega. Gdje je tu lojalnost? Koliko je momaka iz Liverpoola pokušalo iz akademije doći do prve momčadi, ali nikad nisu uspjeli? On je uspio, to je njegova zasluga. Osvojio je sve i već se odužio klubu. Pustite momka da diše, da odluči što želi. Ne treba njemu podsjetnik da je navijač Liverpoola otkad zna za sebe.“

Od kada je 2016. godine debitirao za prvu momčad, Trent je odigrao 337 utakmica za Liverpool. Uz to, osvojio je apsolutno sve što se s klubom može osvojiti.