VIDEO / Je li ovo najugodnije iznenađenje sezone u La Ligi? Espanyol skočio na treće mjesto

Momčad iz Barcelona djeluje kao najugodnije iznenađenje sezone u La Ligi.

Nogometaši Espanyola upisali su novu domaću pobjedu u španjolskoj La Ligi, u dvoboju 10. kola pobijedili su Elche s minimalnih 1-0.

Utakmica je odlučena na samom početku drugog poluvremena, jedini je strijelac bio Romero u 47. minuti. Privremeno je Espanyol skočio vrlo visoko na ljestvici, sve do trećeg mjesta.

Elche je nakon primljenog pogotka napadao, ali nije uhvatio niti jedan bod ove subote. Bio je ovo tek drugi ligaški poraz Elchea u sezoni.