VIDEO / Rayo pobjedom u gostima otvorio novu sezonu La Lige, pogledajte golove

Na otvaranju nove španjolske nogometne sezone Rayo Vallecano je na gostovanju pobijedio Gironu s 3-1.

Gosti su pobjedu osigurali već u prvom poluvremenu postigavši sva tri gola.

Jorge de Frutos je u 18. minuti doveo goste u vodstvo, a samo dvije minute kasnije Alvaro Garcia je zabio za 2-0.

U 43. minuti gosti su dobili kazneni udarac nakon što je vratar Paulo Gazzaniga skrivio prekršaj i pritom zaradio isključenje.

Umjesto njega na gol je stao Vladislav Krapivtsov, no Isaac Palazon je bio siguran s bijele točke.

U drugom dijelu Girona je tek smanjila golom Casalsa Roce.

Večeras se još sastaju Villarreal i Real Oviedo.

U subotu će snage odmjeriti Mallorca – Barcelona, Alaves – Levante, Valencia – Real Sociedad, nedjelju će igrati Celta Vigo – Getafe, Athletic Bilbao – Sevilla, Espanyol – Atletico Madrid, u ponedjeljak igraju Elche – Real Betis, a u utorak Real Madrid – Osasuna.