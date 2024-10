Novi vratar Barcelone: Nikoga se ne tiče to što ja pušim

Podijeli :

AP Photo/Joan Monfort via Guliver

Bivši vratar Arsenala, Rome i Juventusa, ima bogato iskustvo s više od 540 nastupa i 84 nastupa za reprezentaciju Poljske.

Barcelona je nedavno potpisala novog golmana, Wojciecha Szczesnyja (34), koji se vraća iz mirovine kako bi pomogao klubu do kraja sezone nakon ozljede prvog golmana Marca Andre Ter-Stegena.

Njegov povratak izazvao je medijsku pažnju, posebno zbog njegove navike pušenja, koja nije uobičajena među sportašima.

Szczesny je komentirao ove reakcije u španjolskoj javnosti.

“Nikoga se ne tiče to što ja pušim. To su moje privatne stvari i ne mislim ih mijenjati. To ne utječe na to što radim na nogometnom travnjaku, a i ne pušim pred djecom pa da bi to loše utjecalo na njih. Ja to pokušavam sakriti, ne pušim pred drugim ljudima. A ako netko misli da ću promijeniti način života, neka razmisli još jednom. Želim da sude o meni kao golmanu, a ne da slušaju priče za koje nikog nije briga.”