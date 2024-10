AS najavio El Clasico: ‘Modrić je doveslao u sjajnoj formi, ima šansu za prvih 11’

Podijeli :

Španjolski AS najavio je najveći španjolski derbi, El Clasico.

Real Madrid dočekuje Barcelonu na Santiago Bernabeuu u subotu od 21 sat u sklopu 11. kola La Lige. Real je slavio u posljednja četiri službena El Clasica.

AS piše da trener Reala Carlo Ancelotti ima ant-Flick plan, odnosno ideju kako zaustaviti momčad Hansa Flicka u 90 minuta. Taj plan uključuje nužnu suradnju Kyliana Mbappea i Viniciusa Juniora i njihovu brzinu pred Barceloninim golom.

No, potrebno je da njih lopta dođe “zato Luka Modrić ima veliku šansu ponovno biti dio početne postave.”

AS je izbacio i drugi tekst s naslovom “Modrić protiv nostalgije”.

“Njegov nogomet nema roka trajanja”, pišu Španjolci i dodaju:

“Postoji razlog zašto je Modrić još uvijek tu i to nije nostalgija. Nisu to ni odigrane utakmice ni 27 osvojenih trofeja, najviše od ikog… Jednostavnije je: on je još uvijek dobar.”

Navode i da je Modrić bio “čudesan” u prethodnim preokretima Reala.

“Oduzimao je lopte i stvarao, razbijao linije, davao energiju Madridu s više bodybuildera nego svirača flaute u momčadi. Na obalu El Clasica doveslao je u sjajnoj formi. I to mu podiže šanse za prvih 11 u derbiju.”

Navode i da je razlog njegovog trajanja pomanjkanje ozbiljnijih ozljeda. “Tajna? Prije Svjetskog prvenstva 2018. pobrinuo se za um i tijelo. Ništa ne prepušta slučaju. A te višegodišnje rutine omogućuju njegovu pobunu protiv nostalgije.”