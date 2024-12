Ako Barcelona ne riješi ovaj problem, Olmo je slobodan igrač od Nove godine

Podijeli :

FelipeMondino Panoramic via Guliver

Hoće li Dani Olmo ostati u voljenoj Barceloni?

Olmo je zadnju utakmicu 2024. odigrao protiv Atletico Madrida, a potencijalno bi mu to mogla biti zadnja utakmica za Barcelonu. Ne riješe li Katalonci njegov problem s registracijom on je od 1. siječnja slobodan, a oni će ga morati isplatiti do 2030. godine.

Bivši igrač Dinama trenutno je registriran samo za prvi dio sezone, koristeći posebnu odredbu La Lige koja omogućuje zamjenu za ozlijeđene igrače. Barcelona je tada iskoristila 80% iznosa namijenjenog plaćama ozlijeđenih Ronalda Arauja i Andreasa Christensena.

Međutim, pravila ne dopuštaju ponovno registriranje istog igrača unutar iste sezone, što stvara problem za Olma i njegovu dostupnost u nastavku prvenstva.

Zato se danas na sudu u Barceloni nalaze nogometni klub Barcelona s jedne te Ignacio Fernandez de Senespleda, sudac La Lige, s druge strane. AS piše da će odluka o tome hoće li Olmu biti dopuštena registracija biti donesena 27. prosinca, ali da je danas prvi sastanak na tu temu.

Pišu i da je Barcelona uvjerena da će njen zahtjev biti pozitivno riješen jer o njemu odlučuje sudac koji je u sličnom slučaju dopustio Gaviju da igra za Barcelonu.

AS tvrdi i da je prošlog tjedna u Barceloni održan sastanak između Danija Olma, njegovog oca Miguela te odvjetnika Ramona Valencije i vrha Barcelone, a na tom sastanku Olmu su iz vodstva Barcelone rekli kako će biti registriran do kraja ugovora, točnije do ljeta 2030.