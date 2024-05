Kroos: Bila je to pogrešna odluca suca, Bayern je s pravom bijesan

Podijeli :

Marcio Machado Eurasia Image via Guliver Images

Tjedan dana nakon i dalje se ne stišava bura oko uzvrata i prolaza Real Madrida nad Bayernom. Kraj utakmice obilježila je sudačka greška na čelu s Poljakom Marciniakom. Sudac je podignuo zastavicu, a Marciniak tu odluku potvrdio, iako je čini se igrač Bayerna bio u dozvoljenoj poziciji.

To je bilo jasno odmah, a posebno nakon pregledavanja usporene snimke. Marciniak je svirao ofsajd pa su Realovi igrači stali s igrom. Lopta je zatim došla do Matthijsa de Ligta, koji je pucao i zabio. Naravno, gol nije priznat. Igrači i navijači Bayerna bjesne tvrdeći da im je ukraden čisti gol za 2:2 i produžetke.

Ipak, igrači Reala prestali su igrati čim je dosuđen ofsajd Bayerna, ali činjenica je da su prije toga pogriješili i glavni i pomoćni sudac jer Mazraoui nije bio u ofsajdu kada je primio loptu, a situacija i pozicija u kojoj se našao bile su obećavajuće. Pomoćni sudac morao je pričekati da akcija završi i da VAR presudi. Ovako se VAR nije mogao koristiti jer je glavni sudac odmah dosudio ofsajd. Bayernu je tako upropaštena akcija u kojoj je mogao postići gol.

Tjedan dana nakon ove odluke i utakmice oglasio se Toni Kroos. Legenda Reala, ali i Bayerna, tvrdi da je njegova bivša momčad oštećena protiv njegovog aktualnog kluba: “Bila je to loša odluka. Moramo pustiti da se igra nastavi i završi”, rekao je Kroos u podcastu koji vodi s bratom Felixom i dodao: “Mislim da je to bila pogreška pomoćnog suca jer ako je on podigao zastavicu, glavni sudac mu vjeruje i misli da je sve bilo jasno. Točnije, da je čisti ofsajd.”

Kroos nastavlja: “Bayernov bijes je opravdan jer se moramo suočiti sa situacijom do kraja. Ne znam jesu li svi prestali igrati jer se čuo zvižduk i prije De Ligtovog udarca koji je završio u golu. Vidjelo se da su se opustili oni koji su željeli zaustaviti napad.”

U svakom slučaju, Real je pobijedio i tako izborio finale Lige prvaka protiv Borussije Dortmund 1. lipnja na Wembleyju.