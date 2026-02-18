VIDEO / Kovač: Trener Atalante odbio mi je pružiti ruku nakon utakmice

Podijeli :

Borussia je na domaćem terenu u Dortmundu u prvoj utakmici nokaut faze Lige prvaka zasluženo pobijedila Atalantu 2:0.

Već u trećoj minuti dvoboj je savršeno počeo za igrače koje vodi hrvatski strateg Niko Kovač. Ryerson je odlično ubacio, a Guirassy je poletio zrakom i glavom pogodio za 1:0.

Premda se Atalanta potom osovila na noge i dobro parirala njemačkom sastavu, domaćin je do 2-0 stigao u 42. minuti. Guirassy je bio asistent, a Beier strijelac za 2:0.

No, nakon posljednjeg sučevog zvižduka u centru pažnje našao se hrvatski trener Niko Kovač i to zbog situacije koja se rijetko viđa na najvećoj sceni.

Kovač je rekao kako je nakon utakmice prišao klupi Atalante i pružio ruku treneru gostiju Raffaeleu Palladinu, ali Talijan je rukovanje odbio.

“Pružio sam mu ruku, a on je odbio da se rukuje. Ne znam na što se žali i što mu je sporno. Nisam ga razumio jer je pričao na italijanskom tako da ćete morati njega pitati o čemu se radi i zašto mi nije pružio ruku”, rekao je Kovač na press konferenciji.

Novinari su Kovaču prenijeli da se Palladino navodno žalio na reakcije i prigovore Dortmundovih igrača prema sucima, na što je hrvatski trener odgovorio u svom stilu:

“Pa mi smo južnjaci i uvijek imamo šta prigovoriti sucima, to nije ništa novo niti sporno”, dodao je Kovač.

Uzvratna utakmica igra se u srijedu, 25. veljače, s početkom u 21 sat u Bergamu.