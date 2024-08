Kek se za SK prisjetio rušenja Gattusovog Milana i poručio: ‘Tko podcjenjuje HNL brzo može biti kažnjen’

Podijeli :

AP Photo/Thanassis Stavrakis via Guliver

Zbivanja u HNL-u i dalje prati bivši trener Rijeke, a sada izbornik Slovenije, Matjaž Kek. Otkrio nam je što misli o novoj sezoni HNL-a, okršaju Rijeke i Olimpije u playoffu Konferencijske lige, a prisjetio se zajedno s nama i velike pobjede Rijeke protiv Milana na Rujevici.

Uvijek spreman za razgovor, Matjaž Kek javio se za Sport Klub i podijelio s nama razmišljanja – prvo o okršaju Olimpije i Rijeke u Ljubljani u uzvratnom susretu playoffa Konferencijske lige (četvrtak, 19 sati). Prvi dvoboj na Rujevici završio je neriješeno (1:1).

“Prva misao kad sam vidio ždrijeb mi je bila da će se sve odlučivati u uzvratnoj utakmici. Utakmica na Rujevici je pokazala dobre strane Rijeke u prvom poluvremenu, a Olimpije u drugom poluvremenu. Koliko čujem utakmica je rasprodana, super atmosfera, sigurno će puno Riječana potegnuti do Ljubljane, nije to daleko. Utakmica je to s velikim ulogom, ostaje se u Europi, ljudi te vide, od velike je važnosti i za igrače i za klubove.”

Olimpija dočekuje Rijeku nakon remija s najžešćim rivalom Mariborom (1:1), dok je momčad s Rujevice na Opus Areni srušila Osijek (2:0).

“Dvije teške utakmice, u ritmu su i jedni i drugi. To su utakmice u kojima se vrlo brzo zaboravlja što je bilo, velik je ulog tu. I jedni i drugi imaju svoju kvalitetu, dobre i loše strane. Čak možemo ići i u smjeru da bi utakmicu mogao odlučiti super potez pojedinaca kojih ima kvalitetnih i u jednoj i drugoj momčadi. Ne bih ulazio u detalje jedne i druge ekipe, to što su došli do playoffa je već dobar rezultat i na kraju će se pamtiti samo onaj tko će ući u Konferencijsku ligu. I s jedne i druge strane su velika očekivanja, samo da bude poštena utakmica, tko pobijedi na kraju treba mu čestitati. Ipak je to susjedski obračun, otići ću i ja pogledati tu utakmicu jer je tri dana kasnije trening moje reprezentacije u novom ciklusu za Ligu nacija. Neki igrači iz Olimpije me jako zanimaju.”

A dotaknuli smo se sa slovenskim izbornikom i hrvatskog nogometa. Kako nam Kek kaže – Dinamo je zasad daleko ispred svih. Ali, tek je počelo, iza nas su tek četiri kola najjačeg ranga hrvatskog nogometa.

“Pogledao sam zadnje kolo jer sam u Hrvatskoj. Jasno je da tu Dinamo ima prednost, ali prvenstvo je tek počelo. Prijelazni rok još traje. Imam osjećaj da ti mogući odlasci i popunjavanje budžeta na jednoj strani ili dolasci da se popuni roster su glavna tema. Tek se zakuhalo, Dinamo je odlično krenuo u sezonu, tu je i Rijeka. U Osijeku sigurno ne mogu biti zadovoljni, u Splitu znamo kakva su očekivanja… To što se dogodilo sigurno da ti silni navijači ne mogu biti zadovoljni. Tako da, kao da se još priča tko će doći, a tko će otići pa će se poslije raditi rezultati. Onako raditi je izuzetno teško trenerima u tim uvjetima, svake godine je to isto i bit će još izraženije pa se treba što prije naviknuti.”

Kek je uživo gledao i Hajduk, i to uzvratni susret 3. pretkola Konferencijske lige protiv Ružomberoka na Poljudu kada je splitski klub poražen 1:0 što je ujedno bio i kraj njihovog puta u Europi za ovu sezonu.

“Normalna su bila očekivanja da se to prođe i mislim da je Hajduk bolja momčad. Ali ako ti ne zabiješ, a bilo je šansi, naročito prvo poluvrijeme na Poljudu, onda ti se dogodi ono što se dogodilo Hajduku. Sigurno da je to teška situacija za početak sezone i situacija koja se može riješiti samo s dobrim igrama u HNL-u. Dosta je tu neke nove energije s novim trenerom i stručnim stožerom. Teško je svake godine ići ispočetka, očekivanja navijača su naravno velika, a velika očekivanja znaju nositi velika razočaranja. Sigurno da to nije Hajduk kojeg žele, ali ne ide i ništa preko noći. Sve se to mora posložiti. Ponekad traje prilagodba na novu sredinu duže nego što se očekuje. To sve i trenera stavlja u zahtjevnu situaciju, treba nekad imati i malo sreće. Protiv Ružomberoka neke sreće nije bilo i kad ispadneš od takve momčadi kao što su oni to je sigurno neuspjeh.”

Trenera Hajduka Gennara Gattusa poznaje još iz 2017. kada je bio trener Milana.

“Stvarno ne volim pričati o svojim kolegama. Sve su to zahtjevne sredine i ljudi koji puno napora ulažu u svoj posao. Znam kako je teško kad ti ne ide, kad si u crnoj seriji, a očekivanja su velika. Prilagodba na HNL nije tako jednostavna. Prošao sam ja sve to skupa i onaj koji i malo podcjenjuje HNL vrlo brzo može biti kažnjen. Tu su svi klubovi koji se bore za opstanak, a s druge strane preko noći se traži rezultat. Ja sam bio skoro 6 godina na Rujevici pa mi je to bila jedna od prednosti, hvala ljudima koji su mi toliko dugo vjerovali. Puno je lakše raditi u takvoj okolini nego kad ti stalno visi mač nad glavom.

Gattuso je veliko igračko ime, a onda su i očekivanja velika. Trebaš i doći u klub koji je posložen. Puno toga se stalno mijenja u Hajduku, a očekivanja samo rastu. Kad bi se ta energija s tribine prenijela u većoj mjeri na teren, uvjeren sam da bi to bilo puno bolje. Danas svi idu na glavu protiv Hajduka, oni su magnet, s time moraš živjeti kad prihvatiš da ćeš biti igrač ili trener Hajduka.”

Kek je u sezoni 2017./18. s Rijekom srušio Milan kojeg je vodio upravo Gattuso. Milan je na San Siru pobijedio Rijeku (3:2), a na Rujevici je u posljednjem kolu grupne faze Europske lige Rijeka pobijedila Rossonere 2:0, strijelci su bili Jakov Puljić (7) i Mario Gavranović (47). Utakmica je to koja je zauvijek zapisana u riječkoj povijesti.

“Da, istina je da smo tad pobijedili Milan na Rujevici. Tad Milan možda i nije igrao s najboljim igračima, ali bila je to vrijedna pobjeda jedne ekipe Rijeke koja je tada imala želju i viziju i koja je s visokokvalitetnom disciplinskom igrom došla do velikog skalpa. Pobijediti Milan 2:0, to je dobar rezultat”, prisjetio se i zaključio slovenski izbornik.