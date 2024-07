Kek komentirao spornu situaciju: On se počeo iživljavati, nisam rekao ništa uvredljivo

Podijeli :

Eibner-Pressefoto/SaschaxWalther via Guliver Image

Nogometna reprezentacija Portugala plasirala se u četvrtfinale Eura nakon što je u Frankfurtu pobijedila Sloveniju boljim izvođenjem jedanaesteraca, jer u 120 minuta igre nije bilo golova.

Portugal je mogao riješiti prolazak ranije, ali je Ronaldo promašio kazneni udarac u 105. minuti, nakon prekršaja Vanje Drkušića na Diogu Joti. Odluka suca Orsata izazvala je proteste slovenskog izbornika Matjaža Keka, koji je dobio crveni karton:

“Orsato se počeo iživljavati, nisam rekao ništa uvredljivo, već sam samo pitao zašto je dosuđen kazneni udarac. Na tu odluku možete gledati kako hoćete. Onda je započeo dijeliti kartone. Bilo bi nepošteno reći da je on kriv za poraz”, rekao je za Val 202 o sucu, a zatim se osvrnuo na produžetke:

Kek: ‘Porazi se ne slave’

“Neutralizirali smo ih, došli smo do do lopte i u izglednu priliku, ali ju nismo iskoristili. Ako to ne napraviš, moraš imati malo sreće. Na ovoj utakmici ju nismo imali, ali će nam se sve to vratiti. Samo moramo ostati ponizni i puni poštovanja.”