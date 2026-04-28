Juniori Dinama izgubili od Reala nakon produžetaka u polufinalu prestižnog turnira

Nakon prvih 90 minuta nije bilo pobjednika. Real je poveo u 72. minuti preko Aguada, a Dinamo se vratio u igru u 80. minuti kada je Šunta realizirao kazneni udarac za 1:1. Do kraja regularnog dijela rezultat se nije mijenjao pa se otišlo u produžetke.

Ključni trenutak dogodio se u 94. minuti, kada je Iglesias zabio za novo vodstvo Reala i, pokazalo se, konačnih 2:1. Dinamo je do kraja pokušavao doći do izjednačenja, imao je i veliku priliku nakon ubačaja Mikića kada je Realov stoper zamalo zabio autogol, no rezultat se nije promijenio.

Tako je Real Madrid izborio plasman u finale, dok su Dinamovi juniori svoj europski put završili u polufinalu.

U drugom polufinalu, koje je na rasporedu u srijedu 29. travnja, sastaju se mlade momčadi Real Sociedada i Borussije Dortmund.