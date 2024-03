Jakirović stao u obranu svog igrača: ‘Tko smo mi da sudimo?’

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver

Trener Dinama Sergej Jakirović na press konferenciji uoči derbija s Hajdukom na Poljudu (subota, 19.30 sati) dobio je pitanje i o Sučiću koji se odlučio igrati za Hrvatsku.

Veznjak Dinama Petar Sučić odabrao je Hrvatsku ispred BiH, a u intervjuu za RTL objasnio je kako je došlo do tog.

“Odlučio sam zajedno s obitelji. Kao mali, upališ TV i srce zaigra, navijaš, skačeš, tako da nije bila teška odluka. Baka je bratu i meni kupovala uglavnom Modrićeve dresove. Znate, u BiH nije bilo puno dresova hrvatske reprezentacije i, kad bi došli, obično su bili od jednog igrača, samo Luke Modrića”, pojasnio je odluku da Petar Sučić odluku da zaigra za Vatrene.

To je izazvalo negativne reakcije u njegovom rodnom Bugojnu od suigrača. Ipak, Jakirović je podržao 20-godišnjaka koji nakon svega sigurno ima veliki pritisak na svojim leđima.

“Treba respektirati njegovu odluku, to je privatna odluka i tko smo mi da sudimo o tome? On je odlučio kako misli da je najbolje za njega. Mlad je, potentan, ima puno prostora za napredak i pokazao je da se na njega može računati. Hrvatska u njemu ima budućnost kada dođe do smjene generacije”, rekao je na Jakirović na press konferenciji.