Jakirović: Na Opus Areni je uvijek vatreno. Hajduk? Koncentrirani smo na sebe

“Igramo protiv jedne momčadi koja ima puno talenta i potencijala, pomladili su se, krenuli nekim drugim putem u smislu da dovode igrače koji su potentni i koji se žele dokazati. Naravno da ćemo imati i mi dodatni motiv jer je na Opus areni uvijek vatreno i napeto do samog kraja. Možda je sada situacija drugačija jer su oni jučer igrali Europu, mi dolazimo svježiji, živo me zanima kako ćemo se prezentirati u nedjelju, radimo naporno, našn cilj je uvijek pobjeda i tri boda. Smatram da ako ćemo igrati kao u prvom kolu i još nadograditi neke stvari koje su bile malo slabije onda možemo ići s optimizmom prema toj utakmici”, najavio je trener Jakirović utakmicu.

Otkrio je i zdravstveni karton, ponajviše je zanimalo novinare stanje s ozljedom Petkovića.

“Bruno je dobro, već je u subotu iza Istre trenirao, nismo htjeli ništa s njim htjeli riskirati da se ne bi zakompliciralo nešto pred jako važne utakmice koje nam dolaze. Što se tiče utakmice neće biti Stojkovića koji je dobio jedan jako neugodan udarac u mišić, koji se malo zakomplicirao. Nije to ništa strašno, ali s njim moramo biti jako oprezni, to je bilo protiv Jaruna. Jučer je jako neugodan udarac dobio Mauro Perković, jučer nije bilo ništa da je puklo, rendgen je pokazao da nije ništa puklo, ali u ponedjeljak moramo napraviti magnet da vidimo što je sa zglobom, što je s koljenom, ali se nadamo da nije ništa puklo. Tako da on neće biti u konkurenciji za utakmicu.”

Cordoba?

“On je tu, mislim da ga je netko fotografirao, ne znam otkud im informacije, možda imaju nekoga u kontroli leta, haha. Kada prođe liječnički pregled mislim da neće biti nikakvih prepreka da bude igrač Dinama.”

Prokomentirao je i najave za naslov prvaka, pogotovo nakon prve utakmice Hajduka…

“Svaki navijač želi dobro svome klubu, mi smo više koncentrirani na sebe. Ne treba ići u euforiju, mislim da je prošla sezona pokazala što znači euforija, idemo utakmicu po utakmicu, zna se da želimo osvojiti naslov prvaka, u Kupu ići što dalje, a prošle sezone se potrefilo da smo uzeli duplu krunu. Naravno u Europi, to nam je momentalno najviši cilj, da se pokušamo plasirati u Ligu prvaka. Nisam nešto euforičan, mislim da možemo igrati i bolje, nadam se da će to tako i biti.”