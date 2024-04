Izbornik Kovač na raspolaganju ima Perišića: Za Moldaviju spreman i bivši igrač Hajduka

Podijeli :

Hrvatska socca malonogometna reprezentacija uskoro kreće put Moldavije gdje će od 8. svibnja nastupati na EuroCupu, najjačem kontinentalnom natjecanju na kojem će ove godine sudjelovati 22 malonogometne reprezentacije. Podsjetimo, Hrvatska je lani bila brončana u Europi.

Izbornik Dino Kovač u svoj kadar za Moldaviju uvrstio je nekoliko iskusnih socca reprezentativaca, ali je dodao i neka nova imena, koja su vrlo dobro poznata na hrvatskoj sportskoj sceni.

Jedna od novih uzdanica hrvatske socca malonogometne reprezentacije svakako je Stjepan Perišić, koji je dobro znan svim ljubiteljima futsala. Ovaj 33-godišnjak nekadašnji je futsal reprezentativac te bivši kapetan omiškog Olmissuma s kojim je osvojio sve trofeje u Hrvatskoj i nastupao u Ligi prvaka. Trenutno igra za MNK Podstrana i jako ga veseli što će biti dijelom hrvatske socca reprezentacije.

”Predstavljanje Hrvatske u bilo kojem sportu čini me ponosnim i drago mi je da sam dobio poziv izbornika. U futsalu imam mnogo nastupa za reprezentaciju tako da znam kakva je to čast, radost ali i odgovornost. Za mene je ovo jedno novo iskustvo i svakako se veselim predstojećem Europskom prvenstvu u Moldaviji”, rekao je Perišić koji je soccu do sada, kako kaže, pratio preko TV ekrana:

”Svakako se radi o jednoj jako zanimljivoj i brzo rastućoj inačici malog nogometa. Dosadašnji nastupi naše reprezentacije, ali i klubova u Ligi prvaka, dokaz su kako je hrvatski mali nogomet u velikom usponu.”

Iako je futsal njegov primarni sport, igranje s igračem više u polju neće mu biti strano.

”Svi mi odgojili smo se igrajući turnire s igračem više te se nadam da će prilagodba biti kratka i uspješna. Osobno mi je igranje s igračem više u polju drago i smatram da se tu jako dobro snalazim te da ću svojim iskustvom pomoći reprezentaciji”, izjavio je reprezentativac iz Podstrane.

Još jedan novi adut izbornika Kovača jest i Duje Medak, 30-godišnji Metkovčanin koji iza sebe ima zavidnu nogometnu karijeru. Nastupao je za Hajduk, s kojim je bio i juniorski prvak Hrvatske, drugu ligu je igrao u više klubova u Hrvatskoj, a okušao se i u inozemstvu. Sada će našoj socca malonogometnoj reprezentaciji pokušati pomoći da ostvari što bolji plasman u Moldaviji.

”Ovo je definitivno ispunjenje dječačkog sna. Velika je čast bila primiti poziv izbornika i bez razmišljanja sam prihvatio. Ponosan sam na sebe i drago mi je da ću predstavljati svoju zemlju na tako velikom natjecanju”, rekao je Medak te nastavio:

”Socca prvenstvo sam prvi put vidio prije godinu dana jer je bivši suigrač bio dio reprezentacije pa sam stoga pratio reprezentaciju na prošlom prvenstvu u Njemačkoj. Obožavam bilo kakvu vrstu nogometa, a kako paralelno igram i veliki nogomet i futsal mislim da će mi odgovarati uvjeti za igru. Neke od igrača poznajem i zajedno smo igrali razne turnire i lige, a ostale jedva čekam upoznati. Ambicije su uvijek velike, željni smo dokazivanja. Mirne glave i junačkog srca idemo u najboljem svjetlu prezentirati Lijepu Našu”, zaključio je novi socca reprezentativac iz Metkovića.

