Ivković: Hajduk da bi bio Hajduk nedostaje mu ono Hajdučko srce

Tomislav Ivković otkrio je razmišljanja nakon Jadranskog derbija.

Hajduk je na Rujevici izgubio 1:0, pobjednički gol zabio je Marco Pašalić u 70. minuti.

“Hajduk je najviše šansi imao u prvenstvenoj utakmici s Dinamom u drugom poluvremenu. Hajduk inače stvara jako malo šansi po utakmici. Oni nemaju neku kontrolu igre, neku pas igru da bi zadržali, da bi čekali svoju situaciju. Oni ovise puno o Livaji, a to je jako loše jer svi ostali igrači kao da čekaju i uvijek očekuju da Livaja nešto riješi i da on nešto napravi. Međutim, ja sam uvijek govorio, pa ne može Livaja sam sebe odigrati i da on zabije gol”, rekao je Ivković u HRT-ovoj emisiji Stadion i dodao:

“Znači, ekipa kao ekipa nije pružila ni približno od onoga što smo očekivali od Hajduka. Krovinović nije igrao na nivou, zabio jedan-dva gola, pa onda misliš digao se, pa nestane. Pa onda Kleinheisler ovaj koji je došao, nema ga nigdje. Pukštas, dečko koji je mlad, plaća danak mladosti i neiskustvu, pao je u formi. Sigur ima oscilacije.”

Istaknuo je pozitivne strane Hajduka.

“Najveći dobitak Hajduka u ovoj teškoj situaciji moraju shvatiti da su napravili neku pozitivnu stvar. Igrali su Prpić, Sigur, Pukštas. Hrgović prije toga. To su igrači koji su mladi i od kojih će sigurno Hajduk imati koristi.”

“Hajduk da bi bio Hajduk nedostaje mu ono Hajdučko srce. Hajdučko srce se stvara kada imaš dovoljno domaćih igrača koji će prenijeti na koji način Hajduk živi. Što ljudi u klubu očekuju, jer nekad nije dovoljna samo igra. Oni hoće da ostaviš srce na terenu i zato imaju nagradu za Hajdučko srce”, zaključio je Ivković.