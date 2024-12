Ivanušec u najvećoj krizi svoje karijere: Može ga spasiti samo Dinamo?

Podijeli :

xYannickxVerhoevenx via Guliver

Feyenoord se suočava s problemima na poziciji lijevog krila, gdje Luka Ivanušec, iako nominalno opcija, nije u planovima trenera Briana Priskea.

Prema nizozemskom novinaru Sinclairu Bishopu, Dinamo Zagreb ozbiljno radi na tome da Ivanušeca vrati na posudbu tijekom zimskog prijelaznog roka. Ako se taj transfer realizira, Feyenoord će morati tražiti zamjenu na toj poziciji.

Ivanušec je ove sezone za Feyenoord odigrao samo 11 utakmica u svim natjecanjima, s prosječnom minutažom od 35 minuta po susretu. Postigao je jedan gol, protiv AZ Alkmaara, no u posljednjih pet utakmica nije dobio priliku za igru. Njegova stagnacija dijelom je posljedica ozljede zgloba iz prošle sezone, koja ga je izbacila iz natjecateljskog ritma i utjecala na kontinuitet nastupa.

Ivanušec je Feyenoord koštao 7.8 milijuna eura, ali nije uspio opravdati investiciju pod novim trenerom Priskeom, koji je ove sezone preuzeo momčad. Ugovor s nizozemskim klubom veže ga do 2028., no povratak u Dinamo, gdje je od 2019. do 2023. godine ostvario impresivnih 37 golova i 20 asistencija u 173 nastupa, mogao bi oživjeti njegovu karijeru.

Problemi u Feyenoordu reflektirali su se i na njegovu poziciju u reprezentaciji Hrvatske, gdje je ove godine pao u drugi plan. Iako je 2023. bio standardni član prve postave, u posljednjim utakmicama Lige nacija i Europskog prvenstva njegova minutaža bila je minimalna. Povratak u Dinamo mogao bi biti ključan za vraćanje nekadašnje forme i pozicije u reprezentaciji.