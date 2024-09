Ibrahimović odgovorio Bobanu: ‘Dok neki previše pričaju…’

Podijeli :

EPhotopress via Guliver Images

Zlatan Ibrahimović nije ostao dužan Zvonimiru Bobanu.

Bivši kapetan Vatrenih prošloga tjedna je u intervjuu za Gazzettu Dello Sport komentirao poziciju Ibrahimovića u Milanu.

“Zlatan je genijalac i do kraja života ću mu biti zahvalan jer se iz ljubavi prema Milanu pristao vratiti i tako promijenio noviju povijest kluba. No, sad mi nije jasno što on radi u Milanu i koje su njegove zadaće kako bih ga mogao ocijeniti”, rekao je Boban.

Ibrahimović je uoči početka Lige prvaka i utakmice Milana i Liverpoola na to za Sky Sport odgovorio:

“Kada lav ode, dolaze mačići; kad se lav vrati, mačići bježe. Dok neki previše pričaju, ja razmišljam samo o radu. Boban nije shvatio moju ulogu? Moja uloga je jednostavna od prvog dana: ja sam šef i svi ostali rade za mene. Radimo u tišini”, rekao je Ibra.