Hrvatska U-21 reprezentacija slomila Grčku, ali ostala bez direktnog plasmana na Euro

xEibner-Pressefoto/MarcelxvonxFehrnx via Guliver

U susretu posljednjeg, 10. kola skupine G kvalifikacija za EURO 2025. godine, hrvatska nogometna U-21 reprezentacija je u Koprivnici pobijedila Grčku sa 3-2 (2-2) izborivši plasman u dodatne kvalifikacije.

Bila je to utakmica u kojoj je hrvatska reprezentacija povela sa 2-0, Grci su s dva gola u sudačkoj nadoknadi prvog dijela izjednačili, no odabranici Ivice Olića su u završnici susreta izborili pobjedu.

Golove za hrvatsku vrstu zabili su Lukas Kačavenda (16), Dion Drena Beljo (34) i Luka Vušković (76), dok su za Grke zabili Charalampos Kostoulas (45+3) i Theofanis Bakoulas (45+4).

Mladoj hrvatskoj reprezentaciji, koju vodi Ivica Olić, trebao je barem bod kako bi osigurala drugu poziciju koja osigurava dodatne kvalifikacije, a možda i direktan plasman na EURO. Međutim, već je nakon poluvremena u Koprivnici postalo jasno da neće biti ništa od direktnog plasmana jer je Poljska remizirala s Njemačkom (3-3).

Plasman na EURO koji će se od 12. do 29. lipnja 2025. održati u Slovačkoj, izborit će pobjednici devet skupina, te tri najbolje drugoplasirane ekipe. Preostalih šest drugoplasiranih ekipa borit će se u play-offu za još tri karte. Ukupno će na eurpskoj smotri nastupiti 16 ekipa, a Slovačka je kao domaćin imala direktan plasman.

Prvi su zaprijetili Grci, u sedmoj minuti opasno je pucao Mouzakitis, no Čavlina je bio siguran. Minutu kasnije nakon ubačaja iz kornera, ponovo je bilo opasno, s gol-liniji je izbacio Vušković.

Prvu pravu priliku Hrvatska je u 16. minuti pretvorila u pogodak. Grci su loše reagirali, Beljo je gurnuo loptu u prostor prema Kačavendi koji je izbio sam pred golmana i sjajno pogodio za 1-0.

U 24. minuti Hrvatska je po drugi put zatresla grčku mrežu, no Beljin pogodak je poništen zbog zaleđa. Video snimka sugerira kako Beljo nije bio u zaleđu, no nije bilo VAR-a kako bi promjenio sudačku odluku. U 34. minuti sve je bilo čisto, Ivanović je pucao, no nije najbolje zahvatio loptu. Srećom, lopta je došla do Belje koji je lijepim udarcem zatresao suparničku mrežu.

Nažalost, Grci su u sudačkoj nadoknadi s dva gola uspjeli izjednačiti. U trećoj minuti nadoknade Kourfalidis je ubacio nakon kornera, a Kostoulas glavom zabio za 2-1. Tek što se krenulo s centra gosti su zabili i drugi gol. Ponovo je asistent bio Kourfalidis, ovoga puta povratnom prizemnom loptom na rub kaznenog protora do Bakoulasa koji je sjajno pogodio za 2-2.

Hrvatska je bolje otvorila nastavak, ali je prvu pravu priliku zabilježila tek u 60. minuti kada je Ivanović pucao pored gola. Deset minuta kasnije opasno su zaprijetili Grci, ali je Koutsias iz izgledne pozicije pucao pored gola. Olićevi odabranici su u 75. minuti stigli do nove prednosti, Zvonarek je ubacio iz kornera, a Vušković glavom pogodio za 3-2. Do kraja susreta više se nije mijenjao rezultat i “mladi vatreni” su osigurali play-off koji je na rasporedu u studenom.

U drugom susretu Portugal je na gostovanju pobijedio Andoru sa 2-1 potvrdivši prvo mjesto i direktan plasman na EURO. Farski Otoci su bili bolji od Bjelorusije sa 1-0.

Na koncu je Portugal osvojio prvo mjesto sa 27 bodova, Hrvatska ima 22, Grčka 17, Farski Otoci 10, a zadnja dva mjesta zauzimaju Bjelorusija (6) i Andora (3).