Turci otkrili koliko je ozbiljna Livakovićeva ozljeda i ima li Dalić razloga za brigu

Podijeli :

LUKASZ SKWIOT via Guliver

Hrvatski golman Dominik Livaković ozlijedio se u susretu protiv Konyaspora u pobjedi Fenera 3:2.

Fenerbahče je otkrio koliko je ozbiljna ozljeda hrvatskog golmana. Klub je objavio da je riječ o puknuću i krvarenja mišića.

POVEZANO VIDEO / Livaković je primio najbrži gol u karijeri, Konyaspor je krenuo bez milosti

Turski A Spor očekuje da Livaković ponovno bude spreman za dva do tri tjedna. To znači i da bi Livaković trebao biti dostupan za završnicu Lige nacija, točnije za dvomeč protiv Francuske kojim će Hrvatska pokušati izboriti Final Four.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.