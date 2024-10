Izbornik Poljske uoči okršaja s Hrvatskom: ‘Mijenjamo puno toga’

Podijeli :

AP Photo/Darko Bandic via Guliver Images

Izbornik Poljske održao je press konferenciju uoči susreta s Hrvatskom u Ligi nacija.

“Ljudi zaboravljaju jednu stvar. Mijenjamo puno toga, jer stvaramo novu reprezentaciju. Pogledajte koliko ovdje ima mladih igrača, a oni se već ravnopravno nose s najboljim reprezentacijama. Imali smo protiv Portugala loših trenutaka, ali i onih dobrih, kad se vidjelo da možemo igrati na toj razini. Ako ne napravimo promjene, stalno ćemo se vraćati na isto. S ovim igračima treba imati strpljenja. Igramo protiv najboljih u Europi i to nam je dobra lekcija”, rekao je izbornik Poljske Michal Probierz te se odmah nadovezao na tu priču:

“Također, zaboravljamo, koji smo si cilj postavili prije Lige nacija. Želimo ostati u elitnom razredu, ali prije svega želimo stvoriti momčad za Svjetsko prvenstvo 2026. To nam je sad puno važnije od rezultata u Ligi nacija!”

Osvrnuo se Probierz i na nezadovoljstvo Roberta Lewandowskog napadačkim učinkom momčadi.

“Istina je da je Robert imao malo prilika za gol, ali stalno radimo na tome da to poboljšamo, da ga što bolje iskoristimo. Međutim, promjena formacije u onu s četvoricom u zadnjoj liniji trenutno mi nije opcija. Pokušavam igrače koristiti na pozicijama, koje igraju u klubovima, a uz to i nemamo krilnih igrača tako da promjenom formacije ne bismo napravili ništa. Na krilima bi tada igrali bekovi i središnji vezni, a to nije neko rješenje.”

Najavio je da će za Hrvatsku biti promjena. Protiv Vatrenih na golu će biti Marcin Bulka, umjesto Lukasza Skorupskog.

“Mijenjamo kako ne bi došlo do situacije koja se dogodila nakon odlaska Wojcieha Szczęsnyja, da jedan vratar ima 100 utakmica za reprezentaciju, a odjednom se ispostavi da drugi ima jedanaest. Zato će protiv Hrvatske braniti Marcin Bułka.”