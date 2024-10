Dalić: Puno veće sile ne mogu raditi ovakve rezultate, mi smo svjetsko čudo

Podijeli :

Nakon što je Kramarić dao svoje izjave na konferenciji za medije, riječ je preuzeo izbornik Zlatko Dalić, najavivši sutrašnju utakmicu protiv Poljske u sklopu četvrtog kola Lige nacija (20:45).

Kako objasniti fenomen Hrvatske?

“Hrvatska radi velike rezultate, osvojila je tri svjetske medalje i to je fenomen u svijetu da jedna mala država to napravi. Sami ste rekli što je ključ, igramo dobar nogomet. Uz to imamo taj prkos, inat i ponos, a ovo što Hrvatska radi u zadnjih 6-7 godina je ravno svjetskom čudu. Puno veće sile ne mogu ovo što mi radimo.”

Što očekujete od sutrašnje utakmice?

“Ovo nam je najvažnija utakmica, prva meč-lopta da osiguramo prolazak skupine. Poljska ima dva poraza zaredom, ali od velikih reprezentacija, Hrvatske i Portugala. Očekujem da će nas napasti, imali su dosta probleme i bili su daleko od gola, što nije dobro za Lewandowskog, jednog od najboljih napadača na svijetu. Ali kad je blizu golu, vrlo je opasan.

Moramo ga odmaknuti od gola, imati posjed lopte i biti bolji nego prije tri dana protiv Škotske. Neće biti lako, moramo biti spremni na atmosferu i ovako veliki stadion. Bit će teško, ali vjerujem da možemo do pobjede.”

Je li Vam netko od Hrvata koji igraju u Poljskoj pomogao u pripremi i kako ste ih skautirali?

“Nismo nikog koristili, odradili smo skauting uživo, igrali smo s njima u Osijeku, to je dovoljno. Ali ništa to neće biti važno ako mi ne budemo pravi. Poljska je dobra momčad, ima kvalitetan vezni red iako to možda rezultati ne govore, ali to je elitna skupina i njihova kvaliteta je zaista velika. Izvukli smo zaključke i prenijeli ih dečkima, vidjet ćemo kako ćemo reagirati.”

Zašto smo bili u grču protiv Škotske, sami niste bili zadovoljni poslije utakmice?

“Tri boda su najvažnija, s odmakom vremena. Moja reakcija poslije utakmice je bila takva kakva je bila. Želim da Hrvatska igra dobro i pobjeđuje, a ovaj put smo pobijedili iako nismo igrali onako kako sam ga očekivao. Ne treba kritizirati, ali treba biti svjestan da moramo bolje. Kad sam prespavao i posložio sve u glavi, nemam razloga za kritiku, nego za realnu analizu. Htjeli smo tri boda i dobili smo ih.

Mi smo im dopustili da shvate da mogu protiv nas, mi smo ih pogurali našim greškama, dali smo im puno šansi. Ali i Poljska nas je namučila u Osijeku, nismo im dozvolili neke veće šanse, no ovo sad će biti druga priča. Bit će slično kao Škotska, ali kvalitetnije s njihove strane.”

Kakav sastav možemo očekivati?

“Mateo je otpao, to je šteta. Bio je jedan od naših najboljih igrača u prošle dvije utakmice. Osvježit ćemo tim, nećemo puno mijenjati. Vidjet ćemo što ćemo s Perišićem, on je još u fazi oporavka i dugo nije igrao cijelu utakmicu. Vidjet ćemo za vezni red, naći ćemo što je najkvalitetnije, no imamo i izmjene koje su uvijek donosile pomak u igri.”

U kojem stilu igre ćete nastupiti protiv Poljske?

“Igrat ćemo u svom stilu, mi se ne znamo braniti. Po nekim računicama, dovoljan bi nam bio i bod, ali ako igraš na bod, onda izgubiš. Došli smo se nadigravati i pokušati pobijediti. Naš stil nije braniti se. Branili smo protiv Škotske pa smo primili gol, ali je bio ofsajd.”