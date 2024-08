Tudor o Hajduku, Perišiću i Gattusu: ‘Valjda nam je u genima da više cijenimo strance’

Podijeli :

Hrvatski trener Igor Tudor u Makarskoj se dotaknuo aktualnog stanja u hrvatskom nogometu.

Komentirao je svog prijatelja, bivšeg trenera Hajduka, Ivana Leku.

”Moj veliki prijatelj Ivan Leko u pet utakmica belgijskog prvenstva primio je samo jedan gol. Radi 90% na obrani. Klub je na prodaju, momčad je mlada i to je jedini način da se nešto napravi’‘, započeo je Tudor.

Juniori Hajduka 2023. godine igrali su finale Lige prvaka mladih, ali malo je igrača ‘došlo’ do prve momčadi. Tudor je komentirao zašto je to tako.

”Hajduk je sad i proteklih godina u specifičnoj situaciji. Nije dobra klima za mladog igrača. To je razlog zašto ne ulazi više igrača, a dijelom i jer se manje i slabije radi. Bilo je par interesantnih igrača, Vušković, Pukštas. Trojica-četvorica igrača su ušli u prvu momčad, nije to malo. To finale koje se dogodilo, nije to realno. Ne omalovažavam, ali… Izbacili smo Manchester City gdje ima deset igrača koji mogu igrati bilo gdje. Nogomet je jedini sport u kojem bolji ne pobjeđuje u 90% slučajeva.”

Razlika u suđenju u Hrvatskoj i u Europi?

“Priča sudaca u Hrvatskoj je nezgodna jer imamo povijest bolesti. Mislim da to sada ide u dobrom smjeru, trebat će vremena. Talenta nitko nema kao mi. Problem je što nas ima malo, ali kad savladamo povijest bolesti ići ćemo naprijed.”

I dalje prati Hajduk…

“Svi smo mi hajdukovci. Ogroman klub po veličini i povijesti, nesrazmjer rezultata. Marseille je ogroman klub, a ne možeš se približiti. Imam osjećaj da se u nas domaći čovjek manje cijeni nego stranac. Nemam ništa protiv nikoga. Mass Sarr je bio odličan igrač. Jurica Vučko je bio puno bolji igrač, dva kriva pasa i odmah zvižduci. Sada imamo odnos s Perišićem, ne ulazeći tko je kriv. Kale je ‘naš’, sportski direktor, Leko je bio tu. To je valjda u našim genima da više cijenimo strance. Kada ti dođeš vani, onda moraš biti duplo bolji i igrač i trener. U nas je obrnuto, čemu to? Nas je četiri milijuna. Nema većih sportaša nego u ovom dalmatinskom bazenu. Bilbao? Ma koji Bilbao… Mi smo pametni, jaki, ‘furbasti’, nema jačih.”

Otkrio je i svoje mišljenje o Gennaru Gattusu.

“To je dobar trener, s velikim iskustvom u svemu. Kada se završi prijelazni rok pa se sve kompletira i njemu će biti lakše raditi. Mislim da ga igrači vole. Izgleda malo ovako, ali uvijek je imao dobre odnose s igračima, to mu je forte. Malo i talijanske taktike.”

Nije Gattuso imao pretjerano uspješnu trenersku karijeru…

“Osim Guardiole, Ancelottija i njih par, karijere svih nas ostalih su time obilježene. Samo se nekoliko trenera može pohvaliti da su stalno uspješni.”

Vidi li se Tudor opet na klupi Hajduka?

“Ja sam svoj ‘križ’ odnosio, dva puta. Šalim se…”