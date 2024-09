Krunoslav Jurčić: Gattuso? On je agresivac i voli takve igrače, a onda mu Hajduk dovede Rakitića

Podijeli :

Bivši trener Dinama je razgovarao o situaciji u domaćem nogometu.

Hrvatski nogometni trener Krunoslav Jurčić najpoznatiji je hrvatskoj javnosti po svojim mandatima na klupi zagrebačkog Dinama. Bivši član Vatrenih trenutno vodi egipatski Pyramids FC s kojim je nanizao nekoliko uspjeha. Naime, osvojio je egipatski Kup te izborio nastup u afričkoj Ligi prvaka.

Iako je zauzet s vlastitim trenerskim angažmanom, Jurčić još uvijek aktivno prati zbivanja u hrvatskom nogometu, pa se tako u intervjuu za Večernji list osvrnuo na stanje u Dinamu i Hajduku.

Prvo je komentirao trenutnu krizu njegovog bivšeg kluba:

“Ne bih ulazio u dubinske analize krize u Dinamu. Ovo je specifična situacija, nekad se kriza Dinama u europskim natjecanjima događala u 11. mjesecu. Sada se dogodila stvar u kojoj Dinamo ima koeficijent koji je jako bitan jer Dinamo igra jedno pretkolo. Ušli su u Ligu prvaka bez toga da se govori o dizanju forme, kriza je prevelika. Poraz od Belupa pokazao je gdje se nalazi kriza, problem je u Dinamu. Nešto se dogodilo, Dinamo je imao strašnu utakmicu gdje se mogla napraviti analiza i spustiti na loptu. Dugo nitko nije razvalio Dinamo kao Qarabag u Maksimiru.”

Ipak, Jurčić je uvjeren kako Dinamo neće imati problema s obranom naslova u HNL-u:

“Moramo biti realni, ne možemo sklopiti ekipu od otpada i onda očekivati da će igrati važnu ulogu u Ligi prvaka. Što se tiče HNL-a, tu ne bi trebalo biti problema.”

Osvrnuo se i na Gennara Gattusa te podijelio dojmove o Hajduku:

“Sad radimo čudo od Gattusa… Prije 10 dana ste svi pisali da Gattuso nema pojma. Znam kakav je on profil trenera, došao je na pripreme pa sam gledao dvije, tri pripremne utakmice. Jedan čovjek koji je agresivac po prirodi, koji voli brze i agresivne igrače, on je radio presing na suparničko otvaranje. Onda mu vi dovedete Rakitića. Nemojte me krivo shvatiti, Rakitiću bih ja napravio spomenik na Trgu bana Jelačića, ali dovedete mu Rakitića, Krovinovića, Livaju. Koji agresivan nogomet s njima? Čovjek je dobio neku utakmicu u Maksimiru gdje su se branili 90 minuta kao davljenici, zabili slučajan gol, Dinamo promašio tri šanse i sad je on čudo od trenera za iste te ljude koji su 10 dana ranije pisali da nema pojma”, kazao je te dodao:

“Gattusa ja jako cijenim jer takva imena dižu vrijednost lige, ako smo ga već uzeli, hajde Hajduče, napravimo strategiju pa dovedimo četiri agresivna igrača da može implementirati svoju ideju. Vi mu dovedete sve kontra pa se on muči i radi kompromis, ali dokle on to može raditi? Što mislite, kako će Hajduk pobjeđivati ove utakmice vani, protiv Rijeke, Osijeka i takvih ekipa? Neće, ja vam sad već govorim da neće. Dinamo neka se samo malo konsolidira, ima kvalitetu, dvije ekipe za biti hrvatski prvak i Dinamo će biti prvak bez problema.”

Bivši strateg Modrih smatra kako je trenutna prednost Hajduka pred Dinamom u visini od četiri boda zanemariva za ovu fazu prvenstva:

“Ma to je ništa. Početak je prvenstva, a Hajduk nije ekipa koja u ovom trenutku može garantirati da će pobjeđivati u serijama, u kontinuitetu.”