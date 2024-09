Kako je svijet malen: Dinamov i Hajdukov sportski direktor nekoć su bili u istom klubu

Podijeli :

Igrom slučaja ispalo je kako u ovom trenutku jedne od vodećih pozicija u Dinamu i Hajduku drže nekadašnji zaposlenici istog kluba.

Francois Vitali, novi sportski direktor Hajduka, ima dvadesetogodišnje iskustvo u nogometu, a posljednji je posao imao u francuskom Troyesu.

Najveći trag ostavio je u Lilleu, gdje je radio čak 14 godina. Počeo je kao voditelj skauta u školi nogometa i dospio do funkcije sportskog direktora.

Za vrijeme njegova “mandata” u francuskom prvoligašu, igrač Lillea bio je aktualni sportski direktor Dinama Marko Marić. Bilo je to do 2007. do 2009. godine. Doduše, Marić nije igrao neku značajnu ulogu. U dvije i pol godine skupio je tek šest nastupa.

U svakom slučaju, zanimljiva poveznica sportskih direktora dvaju najvećih hrvatskih klubova. Svijet je zaista malen.