Carević: Udarajte po meni ako ste nezadovoljni, a Livaja je najbolji igrač lige

HNK Šibenik

U nedjelju u 18:30 na Poljudu Hajduk dočekuje Šibenik u utakmici devetog kola HNL-a.

Splićani, koji su trenutno na drugom mjestu s 18 bodova, izjednačeni su s vodećom Rijekom, dok se Šibenik nalazi na petom mjestu s 11 bodova.

Momčad trenera Marija Carevića sjajno je startala sezonu nakon što je prošle godine osvojila Prvu NL i vratila se u najviši rang domaćeg nogometa. Carević, koji je i sam igrao za Hajduk, najavio je prvi dalmatinski derbi u ovoj sezoni.

“Hajduk je doma stvarno uvjerljiv, u odličnoj je formi. No, imamo ideju kako bismo ih mogli zaustaviti. Vidjet ćemo kako će to izgledati”, rekao je Carević u uvodu, a zatim odgovarao na pitanja novinara.

Gattuso radi dobar posao u Hajduku?

“Da, čovjek je stvarno veliko ime. Bio je velik igrač i vodio je velike klubove. Pogotovo mislim da je pobjeda u Maksimiru bila prekretnica za Hajduk. Ušli su u bolju formu nego do te utakmice. Imaju top kvalitetu.”

Tko je ta kvaliteta? Jesu li to Rakitić, Livaja…? Na koga posebno obratiti pozornost?

“Livaja, za mene je on najbolji igrač lige. Teško ga je čuvati, raznovrstan je i daje u golovima i realizaciji. Daš li Rakitiću prostor, ima ideju kakvu dugo nisam vidio, taj međulinijski pas i dijagonala iz koraka od 70 metara… Dobri su u prvoj fazi s Lučićem, koji dobro igra nogomet, te Krovinovićem i Raketom koji se spuštaju.

S Durdovom i Hrgovićem su dobili dinamiku i energiju, što je nedostajalo s drugim igračima. Imaju dobar balans u momčadi. Međutim, vjerujem u svoje momke. Moramo biti pravi i koncentrirani do kraja kako bismo eventualno nešto izvukli.”

Kako će igrači reagirati na atmosferu na Poljudu?

“Htio sam spomenuti mlade igrače. Malo me ljuti negativa. Piše se i širi priča negativa kako su rezultati loši. Slažem se da smo trebali pobijediti s igračem više (protiv Istre, bilo je 0:0, op. a.). Volio bih da se piše o Kulušiću, produktu kluba rođenom 2006., koji je praktički odigrao prvu seniorsku utakmicu od prve minute.

Htio bih da se piše o pozitivnim stvarima. Kavelj je mladi reprezentativac, Dujmoviću je to bila prva utakmica prve lige, Bakić je mladi reprezentativac bez puno nastupa, Morrison je 2004. godište, Prekodravac je 2005. godište… Mladi, golobradi mladići ne zaslužuju toliko kritike, treba ih podržati.

U borbi smo za ostanak, ali kada imaš mlade igrače, znaš da će biti oscilacija u izvedbi. Mislim da imamo dobar bodovni saldo uoči kraja prvog ciklusa. Treba se nasloniti na pozitivu. Ako treba udarati, ako ste nezadovoljni, udarajte po meni. Stvarno preuzimam odgovornost, pogotovo za zadnju trećinu protiv Istre, na tome trebamo raditi jer dosad nismo bili u situaciji da dominiramo.

Jednostavno nemamo mehanizme u posljednjoj trećini i to je apsolutno moja odgovornost. Kažem, većinom smo bili u podređenom položaju, u bloku, te smo trčali tranziciju. Sada se utakmica otvorila crvenim kartonom, kao i protiv Gorice kada smo lovili rezultat.

Tada igraš drugačiji stil nogometa, to je stvar vježbe. Mi smo momčad u izgradnji, potrebno je vremena. Zato me malo ljute te… Ne bježim od kritika, udarajte po meni, ja sam odgovoran. Ali mladi momci zaslužuju više podrške i da ih se spomene u pozitivnom kontekstu.”

Činjenica je da tri utakmice niste zabili gol.

“Vi gledate na jedan način, ja na drugi. Igrali smo s Rijekom, Istrom koja je fantastična bloku unatoč tome što je imala igrača manje. Ni teren nam nije bio saveznik. Ali da, zadnja trećina je moja odgovornost. Nedostaje nam i kreacija. Kao trener na neke stvari mogu minimalno utjecati, ali na neke ne mogu. Radit ćemo na tome. Ali tu smo gdje jesmo.

Volio bih da su procjene realnije, to su klubovi koji godinama igraju prvu ligu s istim sastavom, uz par nadopuna. Svjestan sam nedostataka, ali ne mogu biti nezadovoljan. Svaki bod nam je bitan. Utakmice koje ne možeš pobijediti, bitno nam je da ne izgubimo.”

Je li Šime Gržan spreman?

“Diže se. Nije prošao pripreme s ekipom, trenirao je individualno. Naravno da nije na top razini, ali bit će u kadru. Ima velik broj utakmica HNL-a i veliko iskustvo. Sigurno će nam značiti.”

Pretpostavljam da Vama osobno ova utakmica puno znači. Uvijek Vas se spominje kao budućeg trenera Hajduka.

“Volio bih da nema tenzija, nije mi prirodno da je takav animozitet između dva dalmatinska grada i kluba. Međutim, kao pojedinac ne mogu utjecati na to. U moje vrijeme, koliko se sjećam, nije bilo tako. Žao mi je što je tako. Svi bismo trebali smirivati tenzije.

Što se tiče Hajduka, da, u njemu sam proveo skoro 20 godina. To je moj klub, on me odgojio. Što ću kriti svoj identitet? Ali sada sam u profesionalnoj ulozi, godinama se borim kako bih ušao u prvu ligu. Ovo mi je izazov. Sada sam trener Šibenika i fokusiran sam da izvučem maksimum i da skupljamo bodove.

Hoću li jednog dana biti trener Hajduka? Nemam pojma. Ja sam tip koji nema dugoročne planove, idem iz dana u dan, maksimalno sam posvećen poslu. Kamo će me to odvesti i koji je moj limit, nemam pojma. Nisam opterećen da negdje moram završiti. Vrijeme će pokazati. Sad sam fokusiran na Šibenik.”