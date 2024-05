Gvardiol u centru rasprave: ‘Ovo je više sudar njih dvojice’

Podijeli :

REUTERS/Molly Darlington via Guliver Image

Manchester City lagano se obračunao s Wolverhamptonom i upisao uvjerljivu pobjedu 5:1.

No, i dalje se vodi rasprava nakon jedne situacije na travnjaku i to već nakon 10 minuta igre. Joško Gvardiol je uputio udarac, a Rayan Ait-Nouri ušao u blok, došlo je do kontakta.

Sudac se konzultirao s VAR sobom i pokazao na bijelu točku što je razbjesnilo navijače i igrače Wolverhamptona, kao i navijače Arsenala čija momčad vodi veliku bitku za naslov najboljeg u Premier ligi.

S navijačima se složio i legenda Liverpoola Jamie Carragher.

“Igrači Manchester Cityja su sucu morali reći da je to penal jer ga on ne bi sudio. Gvardiol je samo pucao, nije to penal. Ovo je previše. Ait-Nouri ne vidi Gvardiola. Ovo je više sudar njih dvojice. Mislim da je Phil Foden bio ključan kod suca i zato je svirao penal, ali mislim da ovo nije bio penal”, jasan je bio Carragher.