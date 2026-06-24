Gvardiol o izlasku na poluvremenu: ‘Nisam bio uključen u igru’

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xBahhoxKarax via Guliver

Hrvatska je teškom mukom slomila Panamu (1:0) u drugom kolu Svjetskog prvenstva, a visoku dozu samokritičnosti pokazao je Joško Gvardiol, koji je zamijenjen na poluvremenu.

Branič Manchester Cityja zamijenjen je nakon prvog dijela utakmice u Torontu, a nakon zadnjeg zvižduka pred novinarima nije tražio alibije za svoju igu.

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“Ne znam što bih rekao o svom nastupu. Ovo s moje strane nije bila dobra utakmica. Jednostavno nisam bio uključen u igru u prvom poluvremenu”, otvoreno je priznao Gvardiol.

Izbornik Zlatko Dalić reagirao je u svlačionici, ostavio Joška na klupi, a na lijevog beka povukao Ivana Perišića. Gvardiol u tom potezu vidi ključni trenutak utakmice.

“Možda je to bio i dobar potez izbornika. Vratio je Perišića na poziciju beka i unio malo svježine, što je ostavilo pozitivan dojam na našu igru. Sigurno nam je drugo poluvrijeme bilo bolje od prvog. U prvom smo ostavljali previše prostora i njihove duge lopte su uglavnom bile njihove, ali dobro smo se vraćali i branili kontranapade”, analizirao je hrvatski branič.

Gvardiol je objasnio i s kakvim se taktičkim problemom reprezentacija borila u ranoj fazi utakmice.

“Problem je bio što je Panama stajala jako nisko sa zadnjom linijom. Teško je probiti takav blok. Jedna lijepa akcija u drugom poluvremenu sve je promijenila i tada je do izražaja došla naša igra. Drago mi je zbog Budimira, koji je zabio gol i donio tri boda”, kazao je Joško.

Vatreni se sada okreću trećem kolu i izravnom okršaju s Ganom za prolazak skupine. Tri boda protiv Paname donijela su olakšanje, ali 24-godišnji stoper spušta loptu na zemlju.

“Naravno da je sve puno lakše nakon pobjede. Bilo bi najlakše da samo tako nastavimo, ali s Ganom nam neće biti lako. I Engleska se mučila protiv te momčadi, što pokazuje da na Svjetskom prvenstvu nema lagane utakmice. Vjerojatno nas isto čeka i protiv Gane. Pripremit ćemo se, moramo pronaći novi put i plan. Vjerujem da ćemo biti spremni”, poručio je za kraj, uz dodatak kako se duboke taktičke analize u svlačionici sinoć ipak nisu radile jer je sve bilo podređeno velikoj proslavi povijesnog, 200. nastupa kapetana Luke Modrića.