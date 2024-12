Gvardiol: Nećemo umrijeti, znate? Samo ne pobjeđujemo

Podijeli :

xGrahamxHuntx PSI via Guliver

Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol progovorio je o lošoj polusezoni Manchester Cityja.

Aktualni engleski prvak je u rezultatskoj krizi. U Premier ligi godinu završava na sedmom mjestu, a u Ligi prvaka na 22.

Joško Gvardiol govorio je o trenutnoj situaciji.

“Teško se nositi s pritiskom. Moramo biti svjesni situacije u kojoj smo. Nećemo umrijeti, znate? Samo ne pobjeđujemo. Vjerujem da ćemo se što je prije moguće vratiti pobjedama i biti svoja najbolja verzija. Bit će drugačije nakon Nove godine”, rekao je hrvatski reprezentativac.

Gvadiol kaže da je tempo iscrpljujuć.

“Ne mogu govoriti o drugima, samo kako se ja osjećam. Iscrpljujuće je igrati svaka tri dana. To vam mogu sasvim otvoreno reći. Svi smo iscrpljeni zbog zgusnutog rasporeda”, dodao je Gvardiol.

Hrvatski stoper je u ovoj sezoni odigrao 25 utakmica u svim natjecanjima. Upitan je Gvardiol i jesu li se promijenili ciljevi kluba za ovu sezonu.

“Definitivno. Ne mogu lagati i reći da nakon ovakvih utakmica želimo osvojiti Premier ligu. Mogao bih to reći jer to želim, ali sada je to jako teško. Naš cilj trenutačno je da pobijedimo prvu sljedeću utakmicu. Ne razmišljamo o tituli. Prerano je, sezona je preduga. Tako ću vam odgovoriti i ako me isto pitanje pitate nakon sljedeće utakmice.”